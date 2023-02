Arezzo, 11enne attirata in una trappola dal branco e picchiata da 30 coetanei Una bambina di 11 anni è stata attirata in una trappola da alcuni coetanei ad Arezzo e riempita di botte. La piccola ha ricevuto la prognosi medica di una settimana a causa delle lesioni riportate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una ragazzina di 11 anni sarebbe stata aggredita da un folto gruppo di coetanei ad Arezzo. La piccola è finita in ospedale senza fratture ma con la prognosi medica di una settimana a causa delle lesioni riportate dopo il pestaggio avvenuto sabato pomeriggio. La ragazzina sarebbe stata attirata in una vera e propria trappola con una scusa. Una volta arrivata sul luogo dell'appuntamento, si sarebbe trovata circondata da almeno 30 suoi coetanei, per la maggior parte minori di 14 anni. A picchiarla sarebbero state alcune ragazzine della sua età.

Le botte sono durate fino a quando la bambina non è riuscita a divincolarsi e a fuggire dal gruppo di bulli che, per cause che sono ancora tutte da accertare, l'ha attirata nella trappola per poi aggredirla. La vicenda è stata denunciata dalla madre dell'11enne finita in ospedale e ora indaga la squadra mobile della questura aretina.

Per verificare i fatti, le forze dell'ordine stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona che avrebbero ripreso l'aggressione dai primi istanti. Per capire invece le dinamiche dei fatti e il "movente" dietro il pestaggio, gli agenti dovranno ascoltare la versione della piccola vittima che fortunatamente non ha riportato fratture. L'11enne ha infatti ricevuto una prognosi di una settimana dopo la visita in ospedale a causa delle lesioni riportate dopo le botte. A salvarla da conseguenze più gravi, la fuga avvenuta dopo i primi minuti di pestaggio.

Tramite l'analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, le forze dell'ordine puntano a risalire anche all'identità dei bambini che hanno aggredito la coetanea. In particolare si punta a scoprire nomi e cognomi delle 11enni che avrebbero organizzato in gruppo la trappola per l'ex amichetta. Non è ancora chiaro come la vittima conoscesse le ragazzine.