Apre il garage e rimane schiacciato dalla porta basculante, Luca trovato morto dai vicini a Treviso

L’uomo, il 55enne Luca Trinca, era appena uscito di casa a Vedelago e aveva aperto il garage ma qualcosa è andato storto. La porta basculante ha ceduto e lo ha colpito in pieno alla testa prima di schiacciarlo.

Tragedia nelle scorse ore nel Trevigiano dove un uomo di 55 anni è morto schiacciato dalla porta del garage della sua abitazione nel comune di Vedelago. La vittima del terribile incidente domestico è Luca Trinca che risiedeva proprio nella casa attigua. Il dramma si è consumato nella primissima mattinata di oggi, martedì 2 dicembre, intorno alle 7.30, in un complesso di abitazioni in via Pola.

L’uomo era appena uscito di casa e ha aperto il garage ma qualcosa è andato storto. La porta basculante ha ceduto e lo ha colpito in pieno schiacciandolo. L’uomo è rimasto a terra esanime davanti al box auto. Ad accorgersi di lui alcuni vicini che passavano in zona e lo hanno notato allertando i famigliari e i soccorsi. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è stato dichiarato morto sul posto.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri che hanno informato la Procura di Treviso che sta valutando eventuali accertamenti. Dai primi rilievi sul posto, però, non sembrano esserci dubbi sulla dinamica accidentale del fatto e si sospetta una responsabilità di terzi. Anche se nessuno ha assistito all'incidente, infatti, la scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione che inquadrano proprio il garage che intanto è stato posto sotto sequestro.

Dalle prime notizie pare che la porta da alcuni giorni fosse rotta e non funzionante. Era stato già chiamato un tecnico per sistemarla che sarebbe dovuto arrivare in questi giorni ma, per qualche motivo, oggi Luca Trinca ha tentato di aprirla ugualmente ma è stato travolto e schiacciato. L'uomo stava entrando quando la porta si è abbassata improvvisamente colpendolo in testa facendogli perdere i sensi. Il 55enne è finito a terra dove è rimasto poi schiacciato dalla stessa porta che ha continuato la sua corsa visto che la fotocellula che avrebbe dovuto bloccarla non ha funzionato. L’uomo non era sposato e lascia madre e sorella.