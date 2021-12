Anziano sorpreso a rubare cibo al supermercato: i vigili fanno una colletta per aiutarlo Gli agenti della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino giovedì scorso hanno fatto una colletta per aiutare un uomo di 66 anni sorpreso poco prima a rubare del cibo.

A cura di Davide Falcioni

Si dice che il Natale rende tutti più buoni: non sappiamo se sia vero in generale, ma di certo lo è per gli agenti della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino, che qualche giorno fa hanno fatto una colletta per aiutare un uomo di 66 anni sorpreso poco prima a rubare del cibo in un supermercato. L'anziano aveva sottratto insaccati, pasta, formaggio e verdure per un valore di circa 46 euro ma è stato scoperto dai dipendenti del negozio, che hanno tempestivamente chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti, dopo aver riscontrato che effettivamente il sessantaseienne aveva seri problemi economici, hanno fatto una colletta mettendo mano al portafogli e dandogli una mano.

I fatti sono avvenuti giovedì scorso: dopo aver visto la polizia l'anziano avrebbe millantato di essere il figlio della proprietaria del negozio, per poi aggiungere che tutti i dipendenti erano abusivi. I maldestri tentativi di eludere i controlli non sono andati a buon fine, visto che gli agenti l'hanno sorpreso con del cibo che evidentemente voleva rubare. I poliziotti hanno anche controllato i precedenti dell'anziano, un 66enne residente a Cortona, e hanno chiamato il suo tutore senza però che lo stesso riuscisse a calmarlo. A quel punto l'uomo stato ascoltato e tranquillizzato anche dal comandante della polizia municipale e poi, come atto dovuto, denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. L'anziano, arrivato con il treno, dove aveva caricato anche la sua bicicletta, risulta avere piccoli precedenti per furto sempre di generi alimentari. Alla fine dell'intervento i vigili, ricostruito che l'uomo ha effettivamente reali difficoltà a comprarsi da mangiare, hanno fatto in pieno spirito natalizio una colletta per aiutarlo.