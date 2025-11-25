Anziano in carrozzina travolto e ucciso da un’auto a Piacenza: viaggiava nella sua stessa direzione

Un 89enne in carrozzina è morto a San Nicolò dopo essere stato travolto da un’auto sulla via Emilia Pavese. Inutili i soccorsi. Indagini in corso sulla dinamica e le eventuali responsabilità.

immagine di repertorio

A San Nicolò, nel Piacentino, il pomeriggio di martedì 25 novembre è stato segnato da un grave incidente avvenuto lungo la via Emilia Pavese. Un uomo di 89 anni, invalido e costretto a muoversi su una carrozzina, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre procedeva lungo la strada. L’impatto è avvenuto poco dopo le 15, in un tratto che collega l’uscita del paese alla zona di Rottofreno, nei pressi di via Grilli e non lontano dall’area industriale.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della Polizia locale, l’auto viaggiava nella stessa direzione dell’anziano, diretto verso Sarmato. Per cause che restano da chiarire, il veicolo lo avrebbe centrato in pieno, scaraventando a terra la carrozzina. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 da Piacenza, un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e, in un primo momento, era stata attivata anche l’eliambulanza, poi annullata.

Nonostante la rapidità dell’intervento sanitario, per l’89enne non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto sono risultate fatali e l’uomo è deceduto sul colpo. Gli agenti della Polizia locale di Rottofreno, insieme ai carabinieri, hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Sia l’automobile coinvolta sia la carrozzina dell’anziano sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria di Piacenza, che seguirà gli sviluppi dell’indagine. La comunità di San Nicolò è rimasta profondamente scossa dalla tragedia, consumatasi in pochi secondi lungo una delle arterie più trafficate del territorio.