Anziano imbocca contromano l'autostrada A2 e si schianta contro un'altra vettura: due feriti Un automobilista di 83 anni ha percorso contromano una ventina di chilometri di autostrada A2 prima di schiantarsi contro un'altra vettura.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia sfiorata lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, che un uomo di 83 anni ha imboccato contromano percorrendo una ventina di chilometri prima di scontrarsi contro un'altra vettura. Nel frontale entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti. È accaduto in direzione Sud, in prossimità dello svincolo per Torano Castello. L'anziano aveva imboccato l'autostrada a Cosenza nord.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rende che hanno estratto dall'abitacolo l'anziano, il più grave dei due. Entrambi i feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera di Cosenza.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada. Il transito nel tratto interessato dal sinistro è stato dirottato su un'unica corsia.