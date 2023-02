Anziano disabile segregato: arrestata anche la moglie. Il figlio si difende: “Nessuna prigione” Proseguono gli sviluppi sul caso dell’anziano 73enne disabile trovato segregato dalla sua famiglia all’interno del garage di un’abitazione alla periferia di Piacenza qualche giorno fa.

A cura di Biagio Chiariello

C'è un ulteriore importante aggiornamento nella vicenda del 73enne, disabile e con un decadimento cognitivo, trovato rinchiuso all’interno di un box annesso al garage di un’abitazione di Piacenza, nella frazione di Roncaglia. La polizia ha infatti arrestato anche la moglie dell’uomo, una donna bulgara di 59 anni. Anche lei, come suo figlio, che era stato arrestato nell’immediatezza, deve rispondere di sequestro di persona e maltrattamenti. Coinvolta nell’inchiesta anche la mamma della donna, 77 anni, denunciata.

Secondo le ricostruzioni, la presunta vittima aveva sposato la donna anni fa e lei aveva portato a vivere con sé in quella casa alla periferia di Piacenza anche il figlio, un 37enne, e la madre di lei, 78enne. Le ragioni per le quali in casa avessero deciso di mettere in atto questa reclusione sono ancora al vaglio della Procura locale.

Nel frattempo i legali del 38enne (ora in carcere) respingono ogni accusa. Stando alla loro versione, il 73enne avrebbe seri problemi fisici dovuti anche a una ischemia: problemi che renderebbero pericoloso lasciarlo solo, soprattutto in prossimità di scale e balconi. Il giorno della scoperta dell'anziano nel box – giovedì 9 febbraio – l'uomo sarebbe stato lasciato "solo per alcune ore" dai famigliari che avevano dovuto accompagnare la suocera in ospedale.

L’intervento della polizia di qualche giorno fa è avvenuto a seguito della segnalazione di una vicina insospettita da alcuni strani rumori che provenivano dal garage. All’interno del piccolo locale, oltre ad un bagno, una brandina, una stufetta elettrica e un piccolo sgabello sul quale erano posizionate due ciotole in acciaio, una contenente dell’acqua, l’altra degli spaghetti.

L’anziano, da almeno, due mesi secondo gli inquirenti, viveva in questa sorta prigione casalinga.