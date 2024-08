video suggerito

Anziana non riesce a fare la spesa online e chiede aiuto ai Carabinieri: i militari fanno l'ordine per lei Non è riuscita a fare la spesa online e per questo una signora anziana di oltre 80 anni si è rivolta ai Carabinieri chiedendo aiuto. I militari dell'Arma si sono subito mossi e occupati degli acquisti della donna. La storia arriva da Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove l'ultraottantenne, che non può spostarsi per problemi di salute, vive da sola.

A cura di Eleonora Panseri

Non è riuscita a fare la spesa online e per questo una signora anziana di oltre 80 anni si è rivolta ai Carabinieri chiedendo aiuto. I militari dell'Arma si sono subito mossi e occupati degli acquisti della donna. La storia arriva da Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove l'ultraottantenne, che non può spostarsi per problemi di salute, vive da sola.

Quando l'anziana signora non è riuscita nell'intento di fare la spesa attraverso il sito del supermercato che aveva scelto, ha deciso di telefonare al punto vendita. Le ha risposto una commessa che ha cercato con gentilezza di supportarla. Dopo un po' di tempo però si è accorta di avere a sua volta delle difficoltà e quindi ha consigliato alla donna di rivolgersi all'Arma.

"Chiami i Carabinieri e si faccia aiutare da loro", le ha detto la commessa e la signora ha preso alla lettera il consiglio. Come hanno fatto sapere dall'Arma, ha telefonato in caserma e ha richiesto l'intervento. "All'arrivo dei militari, l'anziana ha raccontato quello che era successo, scusandosi per la vicenda – hanno spiegato i Carabinieri – e dicendo che non poteva uscire a causa di un problema di salute".

A quel punto la signora ha consegnato agli agenti la lista della spesa che aveva preparato, insieme al suo bancomat e al relativo pin, affidandosi completamente a loro. Secondo quanto è stato riferito, ai militari avrebbe detto: "Se non mi fido di voi che siete Carabinieri, di chi mi devo fidare?".

Dopo aver portato a termine l'intervento e fornito tutta l'assistenza necessaria all'anziana, che ha ringraziato molto i militari giunti in suo aiuto, gli uomini dell'Arma hanno anche informato i servizi sociali del Comune di residenza della signora, per segnalare il suo stato di fragilità, far prendere in carico la situazione dall'amministrazione e per non lasciarla più sola.