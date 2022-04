Anziana trovata morta con un sacchetto in testa a Livorno: indaga la polizia scientifica La donna, 84 anni, è stata trovata distesa sul letto: nessun segno di effrazione su porte o finestre. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

A cura di Beatrice Manca

Una donna di 84 anni è stata trovata morta in casa a Livorno, con un sacchetto intorno alla testa. Il corpo senza vita è stato trovato da un parente dell'anziana martedì 12 aprile, intorno alle 8,30, nell'appartamento in cui viveva in via Pio Alberto del Corona. I familiari si erano recati nell'appartamento per far visita alla donna, trovandola senza vita: hanno subito chiamato i soccorsi, ma i tentativi di rianimarla di sono rivelati inutili. Al personale del 118 non è rimasto nulla da fare se non dichiarare il decesso.

La vittima è stata trovata distesa sul letto, con un sacchetto stretto intorno alla testa: gli agenti della polizia intervenuti non hanno trovato segni di effrazione, non sono state forzate né la porta di ingresso né le finestre. Tutto, in casa, era apparentemente in ordine e da una prima ricognizione nulla è stato portato via. Le indagini per ricostruire la dinamica di quanto è avvenuto sono ancora in corso, e gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi. Il corpo e' stato trasportato all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Pisa, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ipotesi più probabile sembra essere la morte per soffocamento, dovuta al sacchetto di plastica, ma la vicenda assume già i contorni del giallo: non ci sono segni di lotta, né di effrazione, che potrebbero far pensare a una rapina finita male. Maggiori informazioni arriveranno con l'autopsia, già disposta dal pm.