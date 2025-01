video suggerito

Anziana entra in edicola e lascia il deambulatore incustodito, un'altra 66enne glielo ruba: denunciata Una donna di 68 anni ha chiesto l'aiuto dei carabinieri a Riccione per recuperare il deambulatore che le era stato rubato mentre acquistava il giornale in edicola. Le forze dell'ordine hanno individuato la responsabile: a sottrarre il dispositivo sarebbe stata un'altra anziana 66enne in vacanza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Era entrata in edicola nel giorno della vigilia di Natale per acquistare un quotidiano. Un'anziana 68enne di Riccione ha fatto però "l'errore" di lasciare incustodito per pochi attimi il suo deambulatore. Mentre la donna acquistava il giornale, lo strumento medico è rimasto in piazzale Azzarita, ma quando la 68enne ha fatto per uscire dal negozio non lo ha più trovato.

La donna ha contattato i carabinieri chiedendo loro di recuperare il deambulatore rubato e i militari sono riusciti a mettersi sulle tracce del misterioso ladro. Secondo quanto riscontrato dalle telecamere di videosorveglianza della zona, infatti, ad aver rubato lo strumento medico sarebbe stata un'altra anziana, una donna di 66 anni lombarda in vacanza in Riviera.

I carabinieri hanno individuato in breve tempo la donna, raggiungendola per ottenere il deambulatore sottratto davanti all'edicola. L'oggetto è stato riconsegnato poco dopo alla sua legittima proprietaria.

Per individuare la responsabile del furto, i militari si sono affidati anche alle testimonianze di alcune persone che di sfuggita avevano visto la 66enne avvicinarsi al deambulatore "parcheggiato" per poi allontanarsi in tutta fretta. Senza il dispositivo, infatti, l'anziana riccionese non avrebbe potuto continuare i suoi spostamenti in autonomia o uscire per acquistare i beni necessari per la sua quotidianità. Fortunatamente, la collaborazione dei cittadini e l'impegno delle forze dell'ordine hanno permesso di recuperare e soprattutto di restituire in poco tempo l'oggetto alla 68enne.

La donna, visibilmente sollevata, ha ringraziato i militari e tutti coloro che hanno profuso il loro impegno per aiutarla a recuperare il deambulatore per lei di vitale importanza. Il tutto è avvenuto nel giorno della vigilia di Natale, ma la notizia è stata resa nota soltanto in questi giorni.