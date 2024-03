Anziana appena dimessa da ospedale cade dalla barella e muore, aperta inchiesta a Termini Imerese Era stata curata e guarita da un’insufficienza renale, e per lei era giunto il momento di tornare finalmente a casa: la paziente, 85enne, è morta dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Termini Imerese a causa della caduta da una barella di un’ambulanza privata contattata dai familiari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Era stata appena dimessa dall'ospedale dopo essere stata dichiarata guarita. Ma nel tragitto dall'ospedale palermitano di Termini Imerese verso casa, la barella dell'ambulanza privata che avrebbe dovuto trasportarla alla sua abitazione si è ribaltata e la donna, una 85enne, è caduta battendo la testa ed è morta. Il pm Concetta Federico ha disposto il sequestro della salma dopo la denuncia dei familiari.

Come ricostruito nella documentazione presentata dall'avvocato Francesco Paolo Sanfilippo, l'anziana paziente era stata ricoverata nel reparto di medicina per insufficienza renale. Dopo qualche giorno le sue condizioni di salute erano molto migliorate e così i medici ne avevano disposto le dimissioni.

Per il ritorno a casa la famiglia si era rivolta a una ditta privata che noleggia ambulanze equipaggiate. L'85enne è stata quindi prelevata dagli operatori dell’associazione e adagiata su una barella per essere condotta dentro l’autoambulanza. Ma poco prima del trasporto, la barella si è ribaltata e l’anziana è caduta battendo violentemente la testa per terra.

È stata subito ricondotta nel pronto soccorso e ricoverata, ma è deceduta in seguito all’emorragia. Ora toccherà alla procura fare luce sulle responsabilità di questa drammatica e incredibile vicenda.

"Le condizioni erano migliorate – ha raccontato all'Adnkronos il legale della famiglia – e l'11 marzo i medici hanno disposto le dimissioni della signora. I familiari hanno ritenuto opportuno affidarsi a una associazione privata che trasporta i degenti in ambulanza, per evitare di portarla a casa in auto. Così è arrivata l'ambulanza, la signora è stata caricata dal quarto piano, ma poco prima che salisse in ambulanza nella zona antistante al pronto soccorso, la signora è caduta e ha battuta la testa", la ricostruzione di Sanfilippo.