Annuncia il suicidio sui social dopo la fine della relazione, gli amici chiamano la polizia: fermato Aveva annunciato il suicidio sui social network dopo la fine della sua relazione, gli amici hanno denunciato il tutto alle forze dell’ordine di Ferrara impedendo il peggio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva portato i regali di Natale all'ex compagna che però gli aveva fatto capire di non voler riprendere la loro relazione. Lui aveva quindi minacciato di farla finita subito dopo l'incontro: una volta rientrato in auto, infatti, aveva scritto sui social network di volersi togliere la vita nella notte della vigilia.

Il gesto estremo è stato stroncato dalla polizia di Ferrara che ha ricevuto l'allarme da alcuni amici dell'autore dei post.

Gli utenti avevano infatti letto quanto da lui scritto poco dopo l'incontro con la ex compagna e hanno allertato telefonicamente le forze dell'ordine chiedendo di intervenire immediatamente per evitare il peggio. Gli agenti sono riusciti ad intercettarlo grazie alla geolocalizzazione del cellulare: l'uomo, infatti, si trovava ancora nei pressi dell'abitazione della ex fidanzata.

Stando a quanto ricostruito, aveva parcheggiato l'auto in una strada situata poco lontano da casa della donna, che nel frattempo era all'oscuro di quanto stava accadendo e di quanto pubblicato online.

Gli agenti sono riusciti a raggiungere il posto e a individuare la vettura dell'autore dei post. L'uomo, per tutta risposta, ha bloccato le portiere della sua auto, minacciando di tagliarsi la gola.

Le forze dell'ordine sono riuscite a farlo desistere solo dopo una lunga contrattazione portata avanti anche grazie all'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco che sono giunti poco dopo nel quartiere di Ferrara.

I soccorritori, infatti, hanno approfittato di un momento di distrazione dell'uomo nel corso della conversazione con gli agenti della polizia locale e hanno infranto uno dei finestrini dell'abitacolo.

In questo modo sono riusciti a disarmare il giovane, che nel frattempo aveva rivolto verso di sé un coltello che aveva portato da casa, e a trarlo in salvo.