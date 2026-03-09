Attualità
Annuncia il suicidio a Misilmeri, i carabinieri lo tengono 50 minuti al telefono e lo salvano

Un uomo in provincia di Palermo ha chiamato i carabinieri annunciando l’intenzione di togliersi la vita. Un operatore della centrale è riuscito a tenerlo al telefono per quasi un’ora mentre le pattuglie lo cercavano. Individuato l’appartamento, i militari sono intervenuti e lo hanno messo in salvo.
A cura di Biagio Chiariello
Un dialogo durato quasi un’ora, la calma necessaria per non interrompere il filo della conversazione e la capacità di capire cosa stesse accadendo dall’altra parte del telefono. È così che i carabinieri della compagnia di Misilmeri, in provincia di Palermo, sono riusciti a salvare un uomo che aveva annunciato l’intenzione di togliersi la vita.

Tutto è iniziato con una telefonata arrivata alla centrale operativa. Dall’altra parte della cornetta c’era un uomo in evidente stato confusionale. Ha fornito generalità false, ma ha subito detto con chiarezza quale fosse la sua intenzione: compiere un ultimo, estremo gesto.

Il carabiniere che ha risposto alla chiamata ha capito immediatamente la gravità della situazione. Invece di chiudere rapidamente la conversazione o limitarla a poche domande di rito, ha iniziato a parlare con lui. Un dialogo paziente, costruito minuto dopo minuto, cercando di mantenere l’uomo al telefono e di calmarlo. La conversazione è andata avanti a lungo, quasi cinquanta minuti, durante i quali il militare ha continuato a rassicurarlo e a convincerlo a non fare nulla di irreparabile.

Attualità
