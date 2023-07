Annuncia di voler fare la fecondazione assistita ma l’azienda la licenzia: “Fai la mamma o lavori” La denuncia di una trentenne piemontese: “Mi dicevano ‘Scegli se vuoi fare la mamma o mantenere il posto di lavoro”. Nelle motivazioni del licenziamento l’azienda torinese le ha contestato il superamento del totale delle assenze consentite per malattia dopo la fecondazione assistita e l’aborto.

A cura di Antonio Palma

Una trentenne di Chivasso, nel Torinese, ha denunciato l’azienda in cui lavorava per mobbing e per ingiusto licenziamento dopo essere stata trasferita e licenziata, a suo dire, solo perché aveva annunciato di voler fare la fecondazione assistita per diventare mamma. Samantha, che era impiegata in un'azienda piemontese, ha rivelato che dall’annuncio della fecondazione in vitro sarebbero iniziati contro di lei una serie atteggiamenti intimidatori e battute a sfondo sessuale che le hanno provocato uno stress emotivo che avrebbe portato anche alla perdita del piccolo che aveva in grembo.

"Quello che mi ha fatto soffrire di più è il comportamento di alcuni miei superiori, le loro battute, i messaggi, quando quasi mi minacciavano dicendo: ‘Scegli se vuoi fare la mamma o mantenere il posto di lavoro' “ha spiegato la donna al quotidiano La Stampa che ha ricostruito la vicenda. Contro la trentenne sarebbero stati usati atteggianti di derisione come la pubblicazione sui social network di una sua foto mentre era intenta a mangiare una brioche o come quando sarebbe stata apostrofata con frasi del tipo "Se il tuo compagno non ci riesce, ci penso io a metterti incinta".

Atteggiamenti che sarebbero culminati poi nel trasferimento al suo ritorno dopo la procedura di fecondazione medica. La trentenne aveva preso un periodo di aspettativa e aveva sfruttato le ferie arretrate ma al suo rientro le hanno comunicato il trasferimento nella sede di Torino, che dista alcune decine di chilometri da casa sua. Poi il nuovo ricovero per l'aborto e il licenziamento.

Leggi anche Le nuove regole di twitter annunciate da Elon Musk: limiti alla visualizzazione dei tweet per tutti

Nelle motivazioni del licenziamento l’azienda le ha contestato il superamento del totale delle assenze consentite per malattia ma per l’avvocato della donna avrebbero messo nel computo assenze non conteggiabili per legge come i giorni di ricovero per la fecondazione assistita e per l'aborto. Una ulteriore fonte di stress per la donna che ora è seguita da uno psicologo e ha deciso quindi di rivolgersi alla sezione lavoro del Tribunale di Ivrea.