Andreea Rabciuc, chiesto processo per il fidanzato Simone Gresti: “Non è successo nulla per colpa mia” Simone Gresti, già sotto accusa per spaccio di droga, è tornato a parlare della fidanzata Andreea Rabciuc respingendo ogni accusa, nonostante la richiesta di un processo nei suoi confronti per maltrattamenti e istigazione al suicidio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Susanna Picone

Dovrà rispondere dei reati di istigazione al suicidio e maltrattamenti in famiglia Simone Gresti, una delle ultime persone ad aver visto in vita Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 anni scomparsa nel marzo del 2022 e ritrovata morta solo due anni dopo. Gresti, 46 anni, era all’epoca il fidanzato di Andreea ed era con lei, insieme ad altri due amici, l’ultima notte prima della scomparsa della giovane di Jesi.

Andreea Rabciuc scomparve nel nulla dopo una serata nelle campagne di Montecarotto (Ancona) il 12 marzo del 2022: l’hanno ritrovata morta quasi due anni dopo, il 20 gennaio dello scorso anno, in un casolare a un chilometro di distanza. Stando a quanto emerso dalle indagini, la giovane donna si sarebbe tolta la vita.

Andreea Rabciuc

Oggi Gresti era presente all'udienza con rito abbreviato, in un giudizio distinto ad Ancona, per spaccio di droga, una costola del fascicolo principale aperto dalla pm Irene Bilotta dopo la scomparsa e il ritrovamento della donna. L’imputato avrebbe ceduto stupefacenti in Vallesina anche mentre era indagato per la scomparsa della 27enne.

Gli avvocati che lo difendono, Emanuele Giuliani e Gianni Marasca, hanno chiesto al giudice Alberto Pallucchini di unire i fascicoli per fare un unico abbreviato. "Abbiamo fatto presente al giudice la nostra decisione di fare l'abbreviato anche sul fascicolo principale – ha detto l’avvocato Giuliani a fine udienza -. Per questo abbiamo chiesto di riunire i due procedimenti. È stata rinviata l'udienza per il 20 maggio, faremo un unico giudizio abbreviato per entrambi i reati. Formalmente la richiesta di processare Simone anche per gli altri due reati c'è ma non ci è stata ancora notificata. È questione di giorni”.

Simone Gresti a Chi L'Ha Visto?

“Ho problemi con il lavoro, difficoltà sociali, sto soffrendo”, ha detto Gresti dinanzi ai giornalisti dopo l’udienza di oggi. L’uomo, che più volte in questi anni ha partecipato anche a trasmissioni televisive per parlare di Andreea, continua a negare ogni accusa per la sua tragica fine e parla di accanimento nei suoi confronti: “Ho la coscienza pulita, mi sento tartassato, ad Andrea ho voluto un mondo di bene, non è successo nulla per causa mia”.