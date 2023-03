Ancona, camionista muore a 25 anni sull’A14: il papà si ritrova per caso sul luogo dell’incidente Antonio Di Sabato era alla guida di un tir che ieri si è scontrato con un autobus: il giovane ha perso la vita, poco dopo sul posto è transitato per caso anche suo padre.

A cura di Davide Falcioni

Ennesimo grave incidente stradale lungo l’autostrada A14 per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un tir e un autobus che viaggiava senza passeggeri. È accaduto intorno alle 14 di ieri. Nello schianto, verificatosi tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona sud, in direzione nord, è morto l’autista del camion, un ragazzo di 25 anni, Antonio Di Sabato, di Lucera (Foggia). Pochi chilometri più indietro viaggiava il padre, che una volta arrivato sul luogo dell'incidente si è accorto di quanto era successo.

Sul posto è arrivata una task force, i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, la Polizia stradale, l’automedica del 118 e l’ambulanza infermieristica. Alle 15,40 è stato riaperto il tratto di autostrada interessato. Dall’ospedale anconetano di Torrette si è alzata in volo un'eliambulanza, ma per il 25enne non cera ormai più nulla da fare. Ferito in modo lieve l’autista del bus.

La scomparsa di Antonio Di Sabato ha gettato nello sconforto la città di Lucera, dove viveva: il 25enne amava il calcio, la sua più grande passione, ed era grande tifoso del Foggia. Gli amici più stretti e i conoscenti hanno affidato ai social il loro grane dolore e il ricordo di alcune foto scattate insieme al ragazzo deceduto. "Ci sono notizie che non vorresti mai sentire, abbiamo avuto modo di conoscerti, anche se per poco ci è bastato per capire che grande ragazzo eri. Non ci sono parole ma solo tanto dolore", hanno scritto alcuni amici del giovane.