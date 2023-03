Anarchici a Venezia, schierati 700 agenti: mini carica della polizia a campo San Rocco Pochi momenti di tensione con le forze dell’ordine si sono registrati oggi a Venezia nel corso della manifestazione degli anarchici in sostegno ad Alfredo Cospito. Settecento gli agenti che presidiano dal primo mattino la città.

A cura di Susanna Picone

Momenti di tensione e una piccola carica delle forze dell'ordine durata qualche secondo all'altezza di campo San Rocco, poco distante dai Frari, alla manifestazione degli anarchici a Venezia. Qualche momento di tensione è stato registrato in particolare durante il percorso di ritorno dalla Chiesa dei Frari verso Piazzale Roma.

Una quarantina i manifestanti che hanno lanciato slogan a sostegno di Alfredo Cospito e Juan Antonio Sorreche Fernandez (condannato in primo grado a 28 anni per l'attentato alla sede della Lega di Villorba) e contro il 41 bis. "Chiudere il 41 bis – abolire l'ergastolo ostativo", "Stragista è lo Stato”, alcuni degli striscioni dei manifestanti. I manifestanti hanno anche intonato slogan quali ‘Tutte libere, tutti liberi' e ‘Fuori Alfredo dal 41 bis’.

In laguna comunque, nonostante il tam tam dei giorni scorsi, non sono arrivati più di centinaio di manifestanti e non ci sono stati grossi problemi.

Sono 700 gli uomini delle forze dell'ordine che presidiano da questa mattina Venezia in vista della manifestazione non autorizzata. In Campo Santa Margherita i negozi sono rimasti chiusi, le saracinesche abbassate ovunque, solo un paio di bar sono rimasti aperti. Anche un elicottero della Polizia ha controllato dall'alto l'evolversi della situazione.

Per tutta la notte scorsa sono proseguiti i controlli mirati sugli arrivi nella città, sia sul Ponte della libertà che in stazione. Una decina di anarchici è stata portata in Questura nell'ambito dei controlli della Digos. Sono stati bloccati all'esterno della stazione ferroviaria mentre tentavano di raggiungere il campo. Al termine del corteo, che si è sciolto al terminal automobilistico di Piazzale Roma, alcuni dei partecipanti hanno detto "di voler attendere il rilascio dei compagni prima di rientrare”.