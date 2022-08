Altro suicidio tra i carabinieri: la maresciallo Gloria Mercurio si è tolta la vita in casa a 37 anni Gloria Mercurio, maresciallo capo dei carabinieri, si è tolta la vita a soli 37 anni in una casa della provincia di Cuneo. Prestava servizio a Padova ed era originaria di Francavilla al Mare.

A cura di Davide Falcioni

Ancora un suicidio tra i membri delle forze dell'ordine. A togliersi la vita, all'età di soli 37 anni, è stato il maresciallo capo dei carabinieri Gloria Mercurio. La donna, originaria di Francavilla al Mare, in Abruzzo, prestava servizio presso la Legione Carabinieri Veneto di Padova ma è stata trovata morta in un’abitazione in provincia di Cuneo.

Pochi dubbi sul fatto che Mercurio si sia tolta la vita, anche se per fugare ogni dubbio nelle prossime ore dovrebbe essere disposta l’autopsia. La militare, appassionata di boxe, sport che praticava fin dall'adolescenza insieme a suo fratello, era legatissima alla sua città di origine, dove tuttora vivono i suoi affetti più cari.

Dopo aver conseguito il diploma al liceo socio pedagogico, Gloria Mercurio aveva deciso di arruolarsi nell'Arma frequentando la scuola per marescialli, ultimo anno a Firenze, dalla quale era uscita nel 2012. Pochi mesi più tardi era già comandante della stazione dei carabinieri di Serramanna, in Sardegna, dove nel gennaio del 2013 aveva personalmente inseguito, bloccato e arrestato il rapinatore di una banca, episodio che aveva avuto risonanza a livello nazionale.

Quel pomeriggio i banditi, pistole alla mano e volto coperto, avevano fatto irruzione in una filiale del Banco di Sardegna poco prima della chiusura. I malviventi avevano legato i cinque impiegati e tre clienti, poi rubato il denaro. Qualcuno dei dipendenti era riuscito a far scattare l’allarme in extremis e dalla centrale dei carabinieri era stata allertata la stazione di Serramanna: la comandante Mercurio, insieme a un collega, si era precipitata in banca. Due rapinatori erano riusciti a scappare, ma il terzo era stato raggiunto dalla comandante che, dopo aver esploso alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio, l'aveva arrestato.