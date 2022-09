Alluvione Marche, trovate le scarpe del piccolo Mattia: proseguono le ricerche Il piccolo Mattia era stato strappato dalle braccia della madre dopo che erano scesi dalla loro auto nel territorio di Castelleone di Suasa. Ieri era stato trovato lo zainetto.

A cura di Susanna Picone

Vigili del fuoco al lavoro e il piccolo Mattia che risulta ancora disperso

Sono state trovate le scarpe del piccolo Mattia Luconi, il bambino di 8 anni che risulta ancora disperso dopo l'ondata di maltempo che la sera del 15 settembre scorso ha colpito le Marche. Secondo quanto si apprende, i soccorritori hanno trovato nelle ultime ore un paio di scarpe da tennis che apparterrebbero al bambino.

Ieri il fango aveva invece restituito lo zainetto di Mattia, trovato a circa 8 km di distanza dal punto in cui era stato strappato dalle braccia della madre nel territorio di Castelleone di Suasa e trascinato via dall’acqua e il fango. La mamma era stata risucchiata mentre si trovava vicino casa nei pressi di Barbara.

"Vorrei ribadire e sottolineare i miei più sentiti ringraziamenti a tutti gli eroi delle forze dell'ordine che hanno preso e prendono parte alle ricerche di Mattia. Un grandissimo abbraccio da parte mia e di Mattia", ha scritto nelle scorse ore il papà del bambino su Facebook.

Alle operazioni di ricerca di oggi assistono il padre e gli zii materni di Mattia. Ieri nella stessa zona in cui era stata ripescata l'automobile della madre i cani molecolari avevano cominciato a ‘puntare' e uno aveva anche cercato di buttarsi in acqua. Sono cani molecolari addestrati in Svizzera e a San Marino, in grado di individuare persone in qualunque condizione. Seguendo le loro indicazioni, i sub si sono immersi per perlustrate l'ansa ‘al tatto'. Nella stessa zona sono al lavoro vigili del fuoco che stanno rimuovendo tronchi d'albero.

Alluvione Marche

Questa mattina le ricerche con sommozzatori e cani molecolari si sono concentrate in un'ansa del torrente Nevola, dove c'è una strettoia, poi si sono spostate più a valle. Oltre al piccolo Mattia, risulta ancora dispersa anche Brunella Chiù, di 56 anni.

Sono 11 le vittime accertate dell’alluvione delle Marche: ieri è stato celebrato il funerale di un 89enne, morto nel quartiere di Bettolelle a Senigallia. Due le Procure che indagano. "Dal punto di vista della dinamica degli eventi quello che si riscontra in questo momento è che non c’è stato un allerta da parte della Regione Marche nei confronti dei Comuni", così la procuratrice di Ancona Monica Garulli.