All’Isola del Giglio tornano le navi da crociera 12 anni dopo: “Dobbiamo andare oltre la Concordia” La prima nave ad affacciarsi davanti alle coste del Giglio dopo dodici anni sarà la “World Navigator”, che arriverà nella prima mattinata di giovedì. Per permettere l’approdo della nave è stata necessaria un’apposita Ordinanza della Capitaneria di Porto.

A cura di Antonio Palma

"Avevamo detto che il Giglio avrebbe dovuto andare oltre la Concordia con questo progetto e con l'arrivo di nuovi turisti lo facciamo nel concreto" così il sindaco dei Isola del Giglio ha annunciato il ritorno delle navi da crociera davanti alle coste dell'Isola toscana in provincia di Grosseto a 12 anni dalla tragedia del naufragio della Costa Concordia.

La prima nave ad affacciarsi davanti alle coste del Giglio dopo dodici anni sarà la "World Navigator", che nella prima mattinata di giovedì 8 giugno giungerà sul posto proveniente da Livorno per sostare qualche ora e ripartire poi in tarda mattinata alla volta di Porto Ercole (Grosseto) e, da qui, ripartire per Civitavecchia. Si tratta di una nave da 200 passeggeri che in quella giornata trasporterà circa 100 turisti, in gran parte americani, che sbarcheranno a visitare l'Isola per qualche ora.

La nave da crociera che arriverà all’isola del Giglio

L'arrivo della nave da crociera della ‘Mystic Cruises' è previsto per le 8.30 quando si fermerà a poca distanza dalla costa restando ferma sul posto fino alle 12. "Non avrà bisogno di gettare l'ancora, ma resterà in posizione grazie al sofisticato ‘sistema Dp', che sta per ‘posizionamento dinamico', che permette alla nave di restare in posizione attraverso il comando alle eliche che giunge da sistema gps" ha spiegato il direttore del progetto ‘PortArgentario' che ha promosso l'iniziativa.

Una iniziativa non facile visto che per permettere l'approdo della nave è stata necessaria un'apposita Ordinanza della Capitaneria di Porto visto che le nuovi leggi in materia hanno reso le norme più rigide. "Per noi si tratta di una grande occasione. Il Giglio è una delle perle del Tirreno che molto ha da offrire ai turisti e vanta un notorietà internazionale. Quella proposta da ‘PortArgentario' è un'opportunità di crescita e di sviluppo fondamentale per la nostra Isola che abbiamo voluto cogliere" dichiarano dall'amministrazione comunale.

Dopo una breve cerimonia di benvenuto a bordo da parte del sindaco Sergio Ortelli, dell'assessore Walter Rossi e del sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, in qualità di presidente di ‘PortArgentario', i turisti scenderanno a terra per visitare liberamente l'Isola del Giglio. Quella di giovedì sarà però solo la prima di tre crociere che giungeranno quest'anno al Giglio. "Le navi da crociera devono essere un valore per l'Isola, così con il ricordo, che deve essere importante anche per guardare oltre, verso una nuova crescita che viene dal mare" ha concluso il Sindado del Giglio.