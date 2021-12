Allerta meteo domani 10 dicembre per pioggia, vento e neve: l’elenco delle regioni a rischio Allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani venerdì 10 dicembre su sette regioni del centro sud e allerta gialla per neve su Emilia-Romagna e Toscana.

A cura di Antonio Palma

La fase di maltempo che ha investito l'Italia continuerà anche nelle prossime ore con piogge, temporali diffusi, vento forte e neve in molte aree del Paese e anche per domani, venerdì 10 dicembre, è allerta meteo in sette regioni per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. La Protezione civile infatti ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso ieri, valutando per la giornata di domani, venerdì 10 dicembre, una allerta gialla su Umbria, Lazio, Molise, Campania, parte di Basilicata, Calabria e Sicilia. Nella giornata di domani però sarà anche allerta neve su alcune regioni del nord dove sono attese abbondanti nevicate: si tratta di Emilia Romagna e Toscana.

Allerta meteo domani per temporali e venti forti su sette regioni

Responsabile sia dei temporali che delle nevicate è la stessa perturbazione di origine atlantica che continua a determinare una fase di diffuso maltempo sulle nostre regioni. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sull’Emilia-Romagna e la Toscana, mentre piogge e temporali persisteranno sulle regioni meridionali, specie sul versante tirrenico, accompagnate da intensa ventilazione dai quadranti occidentali. Nel dettaglio, l’avviso di allerta meteo prevede dalle prime ore di domani, venerdì 10 dicembre, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie settori tirrenici e sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, a prevalente componente occidentale, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia dove sono attese anche mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta neve venerdì su Emilia-Romagna e Toscana

Dal primo mattino di domani, inoltre, sono attese nevicate, a quota di collina su Emilia-Romagna e Toscana, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura e con apporti al suolo deboli, localmente moderati alle quote più alte. Per questo è allerta gialla per neve per la giornata di domani, venerdì 10 dicembre, in Emilia Romagna. Le nevicate, informa la Protezione civile regionale, saranno di debole o moderata intensità, con una stima degli accumuli a terra pari ai 20-30 cm in Appennino e attorno ai 5 cm nelle pianure occidentali. La neve comincerà a cadere in mattinata sulle province occidentali per poi estendersi fino in Romagna dove, in Appennino, occorrerà attendere le prime ore di sabato per vederla esaurirsi. Escluse dall'allerta le macroaree di bassa pianura delle province di Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Tutte le allerte meteo di venerdì 10 dicembre

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere