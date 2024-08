Allerta meteo, temporali in arrivo domani 2 agosto e possibili grandinate: le regioni a rischio

video suggerito

Atteso nella giornata di domani, venerdì 2 agosto, l'arrivo dalla prima perturbazione del mese di agosto che dovrebbe raggiungere l'Italia, e in particolare le regioni settentrionali, portando un’intensa fase temporalesca.

A causa dell'aria calda e umida che si è accumulata negli ultimi giorni, saranno infatti probabili fenomeni anche violenti, con il rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per il 2 agosto. L'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico riguarda in particolare tre Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. Di seguito tutti i dettagli.

Allerta meteo gialla della Protezione civile: le regioni interessate

Un nuovo fronte perturbato dovrebbe a breve raggiungere le regioni settentrionali del nostro Paese. Questo, come già detto, dovrebbe portare una lieve diminuzione delle temperature, ma anche fenomeni particolarmente intensi. Ecco quali saranno le zone interessate riportate nel bollettino pubblicato dalla Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio temporali/Allerta gialla:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento.

Le previsioni meteo per venerdì 2 agosto: temporali, possibili grandinate e raffiche di vento

Per la giornata di domani, venerdì 2 agosto, si prevedono cieli in prevalenza sereni, salvo qualche annuvolamento sparso nel Nordest, nella prima parte della giornata. Con il passare delle ore, però, il tempo diventerà più instabile con rovesci e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino settentrionale, in particolare, sul settore centro-orientale.

Tra tardo pomeriggio e sera verranno probabilmente coinvolte anche le coste e le pianure del Nord-Est fino alla Lombardia orientale. I temporali potranno essere di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Le temperature dovrebbero subire un lieve calo al Centro-Nord; in lieve aumento all’estremo Sud e Isole maggiori. Il clima resterà comunque caldo e afoso.