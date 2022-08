Allerta meteo sabato 6 agosto per temporali e maltempo: le regioni a rischio Torna il maltempo sull’Italia con temporali e grandinate ed è allerta meteo per la giornata di domani, sabato 6 agosto, su diversi settori del nord del Paese.

A cura di Antonio Palma

Dopo una lunga attesa caratterizzata da caldo torrido e siccità, sull'Italia torna il maltempo con temporali e grandinate ed è allerta meteo per la giornata di domani, sabato 6 agosto, su diversi settori del nord del Paese. Tutta colpa di un fronte temporalesco proveniente dall’Europa centrale che si insinuerà sulla Penisola attraverso le Alpi, generando fenomeni di rovescio, localmente anche molto intensi.

Allerta meteo gialla sabato 6 agosto in quattro regioni

Per questo Il Dipartimento della Protezione ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di domani una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su quattro regioni. In particolare ad essere colpite da questa fase di maltempo sono le regioni del Triveneto ma non mancheranno fenomeni intensi anche altrove.

Maltempo e allerta meteo sabato, i settori a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, dunque, il Dipartimento della Protezione ha valutato una allerta meteo gialla per temporali sabato 6 agosto su Veneto e Trentino Alto Adige, e su alcuni settori di Piemonte e Toscana. Valutata inoltre una allerta di Ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Trentino Alto Adige.

Leggi anche Allerta meteo per maltempo e caldo da bollino rosso sabato 23 luglio: le regioni a rischio

Le previsioni meteo per sabato 6 agosto

Le previsioni meteo di sabato 6 agosto indicano nuvolosità diffusa fin dal mattino sulle aree alpine e poi sul resto del nord, con rovesci e temporali diffusi su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e Triveneto. Dal pomeriggio fenomeni sempre più intensi sui settori piemontese, lombardo, veneto ed emiliano-romagnolo. Dalla serata temporali in attenuazione. Nubi consistenti anche sul nord della Toscana, basso Lazio ed entroterra della Sardegna mentre annuvolamenti pomeridiani con isolati rovesci previsti nelle zone interne delle regioni tirreniche meridionali. Sole e caldo infine sul resto d'Italia.

Tutte le allerte meteo di sabato 6 agosto

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento