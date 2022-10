Allerta meteo per maltempo e temporali venerdì 14 ottobre, le quattro regioni a rischio La protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 14 ottobre, una allerta meteo gialla per rischio temporali su quattro regioni del sud.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo che ha colpito l'Italia si sta lentamente allontanando dalla Penisola ma gli effetti della sua coda si faranno sentire anche domani, venerdì 14 ottobre, giornata per la quale è stata valutata una nuova allerta meteo per quattro regioni. Nel corso del giorno infatti avremo ancora nuvolosità diffusa e rovesci e temporali, anche in intensi, in particolare sulle regioni dell'estremo sud.

Tutta colpa degli strascichi della perturbazione che, in movimento dal Mediterraneo occidentale, ha attraversato tutta la nostra Penisola per dirigersi verso la Grecia. Una situazione meteorologica che ha innescato condizioni di instabilità su tutte le regioni meridionale, con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità che però via via andranno a esaurirsi per lasciare spazio al ritorno dell’alta pressione nel corso del fine settimana.

Allerta meteo gialla venerdì 14 ottobre: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, dunque, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di domani, venerdì 14 ottobre, allerta gialla per rischio temporali su Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

Le previsioni meteo di domani 14 ottobre

Secondo le previsioni meteo per domani 14 ottobre, avremo nuvolosità diffusa e intensa su gran parte del sud fin dal mattino con piogge o rovesci su Puglia, Basilicata, Calabria, nord della Sicilia e sud della Campania ma in generale miglioramento dal tardo pomeriggio. Cielo in prevalenza poco nuvoloso e asciutto sulle altre regioni salvo locali piovaschi al primo mattino sull'Abruzzo, nel pomeriggio su Appennino marchigiano e abruzzese e in serata sulle aree alpine e prealpine tra Lombardia e Piemonte.

Allerte meteo venerdì 14 ottobre: tutti i settori interessati

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto