Allerta meteo per maltempo e caldo da bollino rosso sabato 23 luglio: le regioni a rischio Nella giornata di sabato 23 luglio saranno almeno 16 le città da bollino rosso per il caldo record. La Protezione Civile però ha diramato anche un’allerta meteo gialla per rischio temporali.

A cura di Gabriella Mazzeo

La giornata di domani, sabato 23 luglio, sarà serena o poco nuvolosa al Centro e al Sud. La nuvolosità sarà più diffusa al Nord, con rischio piogge nella seconda parte della giornata. Le temperature raggiungeranno picchi fino ai 39 gradi con l'aumento del caldo anche ad alta quota fino a 4800-5000 metri. Previsto bollino rosso per le temperature in almeno 16 città italiane, ma non mancano le allerte meteo previste per la giornata di domani: potrebbero infatti verificarsi temporali su due regioni italiane secondo il Dipartimento di Protezione Civile.

Allerta meteo gialla domani su Veneto e Trentino Alto Adige

Sul sito della Protezione Civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità che riguarda le allerte meteo. Per la giornata di domani, la situazione è la seguente.

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Alto Piave

Caldo record: le città da bollino rosso domani

Secondo quanto riferisce il Ministero della Salute, saranno 16 le città che domani, sabato 23 luglio, saranno da bollino rosso a causa di alte temperature. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Arancioni invece città come Catania. Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria e Venezia.

Il Ministero della Salute ricorda che il bollino rosso per le temperature segnala un "livello di allerta 2" per eventuali ripercussioni sulla salute dei cittadini. Si consiglia infatti di non uscire nelle ore più calde della giornata e di mantenere buoni livelli di idratazione.

Il weekend sarà infatti caratterizzato da picchi di caldo record su tutta la penisola. Le temperature sfioreranno ovunque i 39 gradi con afa anche a 4500-4800 metri di altezza. Pochi gli episodi di instabilità sulle Alpi, dove il passaggio di una perturbazione potrà innescare qualche breve temporale. Da martedì un po' di pioggia potrebbe rinfrescare le regioni settentrionali.