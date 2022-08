Allerta meteo lunedì 8 agosto per temporali e maltempo: le nove regioni a rischio Il maltempo si sposta anche al centro sud ed è allerta meteo per la giornata di lunedì 8 agosto su diversi settori da nord a sud.

La fase di maltempo che ha colpito l'Italia continuerà anche con l'inizio della nuova settimana e lunedì 8 agosto è di nuovo allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico su nove regioni italiane. La fase perturbata nelle prossime ore, infatti, si sposterà gradualmente anche verso il centro sud, dopo aver colpito il nord, portando infiltrazioni di aria fredda che determineranno una elevata instabilità atmosferica caratterizzata da rovesci e temporali sparsi.

Allerta meteo gialla lunedì 8 agosto in nove regioni

In base ai fenomeni meteorologici in atto e a quelli previsti nelle prossime ore, il Dipartimento della Protezione ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente, valutando per domani, lunedì 8 agosto, una allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico su nove regioni, sia al nord, sia al centro, sia al sud.

Maltempo e allerta meteo lunedì, i settori a rischio da nord a sud

Nel dettaglio, la Protezione, d’intesa con le regioni coinvolte, ha valutato una allerta meteo gialla per temporali lunedì 8 agosto su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Valutata inoltre una allerta di Ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Toscana. Infine è allerta per rischio idraulico per la Calabria.

Previsioni meteo lunedì 8 agosto

Secondo le previsioni meteo di lunedì 8 agosto sono attesi annuvolamenti compatti su tutto il nord fin dal mattino ma con rovesci e temporali diffusi in particolare su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale ma in attenuazione nel corso del giorno. Al contrario la nuvolosità sarà in aumento durante il giorno sui settori centrali adriatici, con associati fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale che potrebbero proseguire fino a notte. Nuvolosità sparsa infine al sud con rovesci o temporali a livello locale.

Tutte le allerte meteo di lunedì 8 agosto

