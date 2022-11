Allerta meteo gialla per maltempo e temporali per giovedì 3 novembre, le regioni a rischio Allerta meteo gialla per domani, giovedì 3 novembre, su due regioni italiane. Prevista allerta meteo per rischio idrogeologico, idraulico e rischio temporali.

A cura di Gabriella Mazzeo

Maltempo e allerte meteo per diverse regioni d'Italia nella giornata di domani, giovedì 3 novembre. Il weekend ha segnato un generale cambio di rotta per il meteo nel nostro Paese, spazzando via il caldo dal sapore estivo delle ultime settimane di ottobre.

Un'intensa perturbazione investirà la penisola verso la fine della giornata di domani dando via a una fase di maltempo piuttosto violenta. I fenomeni atmosferici riguarderanno principalmente Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Sardegna.

Il Dipartimento di Protezione civile ha emesso per domani tre allerte meteo gialle per rischio idraulico, idrogeologico e temporali. Interessate dalle allerte saranno il Trentino Alto Adige e la Liguria.

Allerta meteo gialla sul Trentino Alto Adige

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico riguardante il Trentino Alto Adige. Interessata dal maltempo sarà la provincia autonoma di Trento.

Nella giornata odierna il peggioramento è stato preannunciato da un generale annuvolamento sul Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino. Deboli piogge a ridosso dei rilievi. Le precipitazioni si intensificheranno durante il pomeriggio di giovedì 3 novembre. Temperature in calo.

Allerta meteo gialla per temporali sulla Liguria

Come si legge sul sito del Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per rischio temporali sulla Liguria. Interessate dall'allerta saranno i settori dei Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente.

Sulla regione la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa e precipitazioni di debole intensità in mattinata. Le piogge diventeranno più forte nel pomeriggio e si estenderanno a gran parte del Nord Ovest. Forti rovesci e temporali in serata. Temperature stabili su valori comunque miti per il periodo. Mare molto mosso o agitato.

Le previsioni meteo di domani giovedì 3 novembre 2022

Per domani, giovedì 3 novembre, è previsto cielo coperto su tutta la penisola. Nebbia al Nord e sulle coste centrali tirreniche con qualche piovasco. Dal pomeriggio piogge diffuse e molto forti interesseranno gran parte del Nord, la Toscana e Umbria e Lazio in nottata. Attesi nubifragi in Liguria e sulle Alpi, dove nevicherà sotto i 1800 metri.

Allerte meteo giovedì 3 novembre: tutti i settori interessati

Per la giornata di domani, Giovedì 3 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento