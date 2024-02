Allerta meteo gialla per maltempo domani lunedì 26 febbraio: le cinque regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio, per rischio idraulico e idrogeologico su 5 regioni: ecco l’elenco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Inizio di settimana all'insegna del maltempo su alcune regioni dell'Italia, in particolare quelle concentrate al Centro Nord. Per questo la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani lunedì 26 febbraio, sui settori più a rischio.

Come si legge sul sito ufficiale del Dipartimento, nello specifico è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico su settori dell'Emilia Romagna, e allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana.

Le allerte meteo di lunedì 26 febbraio 2024.

Maltempo, allerta meteo gialle domani: le regioni a rischio

Nello specifico, i settori per i quali domani lunedì 26 febbraio è stata dichiarata allerta meteo gialla sono:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese;

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Meteo, le previsioni per domani lunedì 26 febbraio

Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 26 febbraio, è in arrivo sull'Italia dalla Francia un nuovo ciclone che porterà piogge soprattutto sulle regioni settentrionali con rischio nubifragi sulla Liguria ed altri settori del Nord Ovest. Attese anche copiose nevicate sulle Alpi, fino a 7-800 metri di quota. Nubi e rovesci anche al Centro Sud, in particolare sulla Calabria.