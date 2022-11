Allerta meteo gialla per lunedì 14 novembre per maltempo e temporali, le regioni a rischio È ancora maltempo e allerta meteo domani lunedì 14 novembre su parte della penisola. La Protezione civile ha diramato un’allerta per rischio temporali e idrogeologico.

A cura di Chiara Ammendola

In arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo che porterà pioggia e temporali per l'intera settimana, in particolare sulle regioni di centro-sud dove è stato emanato un bollettino di allerta meteo gialla. Sei le regioni interessate secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile a causa di una perturbazione che interesserà poi buona parte del nostro paese.

Per la giornata di domani, lunedì 13 novembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: valutata allerta gialla su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Allerta meteo gialla in sei Regioni domani

Sul sito della Protezione civile è stato pubblicato, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani, lunedì 14 novembre:

Ordinaria criticità – allerta gialla per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità – allerta gialla per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico

Previsioni meteo domani

Pioggia e maltempo caratterizzeranno la settimana in arrivo, così come previsto dagli esperti meteo. Le previsioni per domani, lunedì 14 novembre, indicano l'arrivo di una perturbazione che porterà rovesci su gran parte delle regioni italiane. Nello specifico nella mattinata di domani sono previste piogge sparse al Centro, tranne in Toscana; qualche precipitazione anche in Campania, Sicilia occidentale, Veneto, alto Piemonte, alta Lombardia e Val d’Aosta, con neve oltre 1.500 metri sulle Alpi. Le temperature massime registreranno un calo al Nord, mentre saranno in rialzo al Sud.