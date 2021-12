Allerta meteo domani 5 dicembre per maltempo: l’elenco delle regioni a rischio Nuova allerta meteo emessa dalla Protezione Civile su diversi settori dell’Italia per la giornata di domani domenica 5 dicembre. Emesse allerte meteo arancioni per alcune zone di Calabria e Basilicata. Altre 7 regioni interessate da allerta meteo gialla.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il maltempo continua a toccare l'Italia nel mese di dicembre. Anche domani domenica 5 dicembre sarà infatti una giornata di allerte meteo in alcune zone del Paese. In base alle previsioni meteo attualmente disponibili, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso una serie di allerte meteo su diversi settori dell'Italia. Tra queste tre allerte meteo arancioni per Calabria e Basilicata mentre per altre 7 regioni è stata diramata un'allerta gialla.

Allerta meteo arancione su Calabria e Basilicata, gialla su 7 regioni

Sul sito della Protezione Civile sono state pubblicate le allerte meteo previste per domani domenica 5 dicembre 2021. Prevista un'allerta di tipo arancione su Calabria e Basilicata per rischio idrogeologico e idraulico. Per altre 7 regioni è stata invece diramata un'allerta meteo gialla. Interessate Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania e Lazio.

Il bollettino di criticità pubblicato sul sito ufficiale per la giornata di domani è il seguente:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Previsioni meteo di domani

Le previsioni meteo di domani domenica 5 dicembre annunciano tempo instabile su tutta la penisola con pioggia e cieli nuvolosi da Nord a Sud fin dalle prime ore del mattino. Una breve parentesi di cielo sereno o coperto è prevista per domani al Centro dell'Italia. Molte nubi sull'Emilia Romagna e precipitazioni sulla Sardegna.