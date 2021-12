Allerta meteo domani 29 dicembre per venti forti e di burrasca: l’elenco delle Regioni a rischio Allerta meteo gialla domani 29 dicembre in tre regioni. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche per venti forti e di burrasca.

A cura di Antonio Palma

Persistono su parte dell’Italia gli effetti residui della fase di maltempo che ha colpito la Penisola ed è allerta meteo anche per la giornata di domani, mercoledì 29 dicembre, in tre regioni. Nelle prossime ore, infatti, gli effetti combinati di un'area anticiclonica di origine atlantica e di una circolazione depressionaria presente sull’Europa orientale, saranno responsabili di una nuvolosità diffusa sul nostro Paese e di un aumento consistete dei venti, specie su aree alpine occidentali, isole maggiori ed estreme regioni meridionali. Condizioni meteo che hanno spinto il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ad emettere un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani, mercoledì 29 dicembre.

Allerta meteo gialla per vento forte domani 29 dicembre

Nel dettaglio, il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 29 dicembre ha valutato una allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su settori di Valle D’Aosta, Calabria e Sicilia. L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, venti forti di fohn, con raffiche di burrasca, su Valle d’Aosta e aree alpine del Piemonte e venti da forti a burrasca nord occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di domani, mercoledì 29 dicembre, si prevede inoltre il persistere di venti da forti a burrasca nord occidentali, su Sicilia e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte. Attese inoltre piogge sparse su Puglia, Calabria e Sicilia nord-orientale ma anche su Valle d’Aosta, Alpi centro-settentrionali del Piemonte, in estensione a quelle della Lombardia. Per la giornata di domani, dunque, sulla base dei fenomeni previsti e in atto è allerta meteo gialla per rischio idraulico sui settori meridionali della Calabria; allerta per rischio temporali sui medesimi settori calabresi e il versante nord-Orientale della Sicilia; infine è allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico su tutte e tre le regioni.

Allerta valanghe sulle Alpi per ondata di caldo in arrivo

In realtà il rischio maggiore al nord sarà rappresentato da un’anomala ondata di caldo che potrà comportare gravi rischi per chi intraprende attività sulla neve. La Protezione Civile consiglia di consultare il servizio Meteomont e i bollettini niveo meteorologici per verificare eventuali condizioni di criticità e il rischio valanghe.

Tutte le allerte meteo di mercoledì 29 dicembre

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne

Previsioni meteo di mercoledì 29 dicembre

Le previsioni meteo di mercoledì 29 dicembre indicano prevalenza nuvole sull'Italia con piogge però relegate solo sul basso Tirreno, in Puglia e sulle Alpi, in particolare i settori occidentali tra Valle d’Aosta e Piemonte. Non mascherano schiarite, in particolare al nord dove però al mattino avremo foschie dense e nebbia. Temperature in aumento con valori fino a 20 gradi sulle Isole.