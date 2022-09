Allerta meteo arancione e gialla venerdì 30 settembre per maltempo e temporali: le regioni a rischio Scatta l’allerta meteo gialla e arancione per domani venerdì 30 settembre su diverse regioni d’Italia a causa del maltempo che porterà pioggia e temporali.

Continua l'ondata di maltempo che ha investito quasi tutta l'Italia: per la giornata di domani, venerdì 30 settembre, è stato emanato un bollettino di allerta meteo da parte della Protezione Civile su più della metà delle regioni italiane dove sono previsti forti temporali e piogge intense. L'allerta meteo sia gialla che arancione coinvolge in particolar modo le regioni di del Centro e del Sud.

Allerta meteo arancione domani in Molise, Campania e Toscana

La Protezione Civile come ogni giorno, attraverso il proprio sito, ha emanato un'allerta arancione per tre regioni: Campania, Molise e Toscana per la giornata di domani, venerdì 30 settembre 2022:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Isole, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Nord, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa

Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione

Campania: Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Isole, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Nord, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa

Allerta meteo gialla in 12 regioni

È stata poi emanata un'allerta gialla, quindi con criticità ordinaria per domani venerdì 30 settembre 2022 in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria.

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta gialla

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Lazio: Bacini Costieri Sud

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria

Moderata criticità per rischio temporali/allerta gialla

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Litoranea

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Lunigiana, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Alta Irpinia e Sannio

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Litoranea

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Lunigiana, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Previsioni meteo domani

Per quanto riguarda le previsioni meteo degli esperti, la giornata di domani venerdì 30 settembre, sarà caratterizzata da maltempo con una perturbazione proveniente dalla Francia che porterà piogge molto abbondanti e temporali. Le aree maggiormente colpite saranno quelle tirreniche, la Liguria e parte del Nord. Temporali anche forti sono attesi in Toscana, Lazio oltre che Marche e Abruzzo.