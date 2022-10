Allerta meteo arancione e gialla per maltempo giovedì 13 ottobre, le regioni a rischio Allerta meteo arancione per domani, giovedì 13 ottobre, sulla Calabria e allerta gialla su altre otto regioni per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Una uova ondata di maltempo ha investito l'Italia, in particolare il centro sud, dove nella giornata di domani giovedì 13 ottobre è di nuovo allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico. A causa di un violenta perturbazione, infatti, nelle prossime ore avremo un deciso peggioramento del tempo su tutto il sud e su molti settori centrali della Penisola che hanno spinto la Protezione civile a lanciare una allerta meteo arancione su una regione e una allerta gialla su otto regioni.

Allerta meteo arancione giovedì 13 ottobre in Calabria

Per la giornata di domani giovedì 13 ottobre il Dipartimento di Protezione civile infatti ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello precedente, valutando una allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico sul Versante Tirrenico Centro settentrionale della Calabria. Tutta colpa di che si sposta dal Mediterraneo occidentale verso la nostra Penisola e tende ad accentuare le condizioni di instabilità sul settore tirrenico meridionale, con fenomeni anche temporaleschi di forte intensità che, tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani, cominceranno ad interessare le regioni meridionali.

Allerta meteo gialla domani 13 ottobre in otto regioni

L’avviso di allerta meteo pubblicato sul sito della Protezione Civile valuta inoltre una allerta gialla per rischio temporali sui restanti settori di Calabria e su Basilicata, Molise, Puglia Sicilia e Sardegna. Rischio idrogeologico invece per Campania e basso Lazio. Qui i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le previsioni meteo per giovedì 13 ottobre

Le previsioni meteo per domani 13 ottobre indicano maltempo diffuso su tutte le regioni meridionali dell'Italia con rovesci e temporali per tutto il giorno, anche di forte intensità, in particolare sulle regioni tirreniche come Calabria, Campania, Sicilia ma anche la Puglia. Solo in serata atteso miglioramento su Molise, nord Campania e Puglia garganica. Maltempo al mattino anche al centro con rovesci e temporali sparsi, in particolare su Sardegna, Marche, Lazio ed Abruzzo ma i miglioramento nel pomeriggio. Tempo più stabile altrove, con ampie schiarite al Nord.

La mappa delle allerte meteo per domani 13 ottobre

Allerte meteo giovedì 13 ottobre: tutti i settori interessati

Moderata criticità per rischio temporali – allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Moderata criticità per rischio idrogeologico – allerta arancione:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio idraulico – allerta gialla:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio temporali – allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sardegna: Logudoro, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico – allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Bacini Costieri Sud

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico