Allergeni non dichiarati, Ministero della Salute ritira Gnocchetti 4 Salti in padella Findus

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso di ritiro alimentare riguardante gli gnocchetti alla sorrentina "4 Salti in padella" della Findus. I lotti oggetto del provvedimento sono L1319 e L2320, secondo quando diramato dai competenti uffici. Sarebbero stati contaminati da allergeni del pesce e dei molluschi non dichiarati in etichetta, dunque con potenziali pericoli per la salute delle persone allergiche a pesci e molluschi. Il provvedimento è stato segnalato, oltre che da Findus, anche da Esselunga, Bennet, Unes, Coop, Tigros, Carrefour e ministero della Salute.

Come è precisato dal Ministero, "il prodotto non deve essere consumato da soggetti allergici a pesce e molluschi. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 59 68 66, dal lunedì alla domenica dalle ore 09:00 alle 18:00, oppure inviare una mail all'indirizzo urgente@findus.it".

Findus, dal canto suo, fa sapere di aver già "provveduto a bloccare la distribuzione e contestualmente ha attivato le procedure di ritiro dal mercato dei prodotti appartenenti ai lotti individuati" a tutela dei consumatori. L’azienda precisa che il richiamo riguarda esclusivamente i due lotti di gnocchetti alla sorrentina indicati e non riguarda nessun altro prodotto a marchio Findus, né altri lotti dello stesso prodotto. L’azienda precisa anche che le informazioni sul lotto di produzione si trovano nel riquadro bianco sul retro della confezione, dove viene riportata anche la data di scadenza.

Si ricorda che le confezioni di gnocchetti alla sorrentina richiamate sono state prodotte da C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana Spa, nello stabilimento di via Appia km 55 300, a Cisterna di Latina, in provincia di Latina (marchio di identificazione IT 150L CE, numero stabilimento 079).