Allagamenti, frane e torrenti esondati: scuole chiuse e allerta maltempo nel Sassarese Scuole chiuse a Thiesi e Bonnanaro, due dei centri più colpiti dal maltempo e dall’alluvione lampo di ieri pomeriggio in provincia di Sassari. Si registrano case allagate, aziende danneggiate e animali morti ma anche frane, crolli e torrenti esondati.

A cura di Antonio Palma

Allagamenti, frane, smottamenti e torrenti esondati, sono gli effetti di una improvvisa ondata di maltempo che ha colpito nelle scorse ore il Sassarese, in Sardegna, dove intensi temporali, nubifragi e vere e proprie bombe d’acqua hanno colpito numerose cittadine causando danni, anche ingenti, ad abitazione e uffici pubblici. Per questo oggi scuole chiuse in diversi comuni della provincia di Sassari dove dopo la tempesta è il giorno della conta dei danni e per accertare l’agibilità degli edifici pubblici interessati.

Oggi ad esempio, dopo le ordinanze dei rispettati sindaci, scuole chiuse a Thiesi e Bonnanaro, due dei centri più colpiti dal maltempo e dall’alluvione lampo di ieri pomeriggio con strade distrutte, cedimenti di muri e parapetti, case allagate, aziende danneggiate, frane, crolli e torrenti esondati. Durante la giornata di mercoledì infatti saranno compiute le verifiche sulle infrastrutture e anche su eventuali danni agli edifici scolastici.

A Bonnanaro danni al campo sportivo comunale, dove è crollato il muro di sostegno, e al galoppatoio, travolto dalla ondata di acqua e fango. Nel paese Decine gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno anche salvato una donna intrappolata dall'acqua, e altrettante le abitazioni allagate, così come numerose aziende agricole.

La furia dell’acqua ha trasformato numerose arterie stradali in veri e propri fiumi le strade di ingresso al paese sono state pesantemente danneggiate. Si è lavorato sino a tarda serata per riportare la situazione alla normalità con la macchina dei soccorsi che vede in prima linea la Protezione civile e i Vigili del fuoco.

Il sindaco di Bonnanaro, Giovanni Antonio Carta ha chiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale e ha chiesto l'intervento dell'Anas per il ripristino di alcune arterie viarie fondamentali per l'ingresso e l'uscita dal paese. L’allerta nei centri della provincia di Sassari resta alta in quanto sono previste nuove e violente precipitazioni a partire dalle prime ore del pomeriggio.