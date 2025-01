Alla finestra per lo show pirotecnico: colpita da un fuoco d’artificio riporta ustioni al seno e alla mano Bianca Miranda è stata colpita da un fuoco d’artificio che invece di esplodere in aria si è trasformato in una bomba incandescente sul suo petto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giusy Dente

Bianca Miranda non ha cominciato l'anno nel migliore dei modi, visto che ha trascorso la notte di festa in ospedale. La donna, infatti, è stata vittima di un incidente mentre guardava dalla finestra di casa lo spettacolo pirotecnico. È stata colpita da un fuoco d'artificio che le ha causato ustioni su varie parti del corpo. È accaduto a Navegantes, nello stato di Santa Catarina, in Brasile.

La 27enne era col compagno Victor Frasca, entrambi di Porto Alegre: avevano preso un appartamento in affitto per godersi l'ultima notte dell'anno e cominciare insieme il 2025. Ma i piani sono stati completamente stravolti. Allo scoccare della mezzanotte, come di tradizione, è cominciato lo show pirotecnico, per celebrare l'arrivo dell'anno nuovo. La coppia aveva posizionato una telecamera alle loro spalle, per riprendere la scena.

Dopo pochi secondi accade l'imprevedibile: il vestito della donna prende fuoco. Bianca Miranda, infatti, quando si è sporta dalla finestra per guardare meglio lo spettacolo, è stata colpita da un fuoco d'artificio incontrollato, che invece di esplodere in aria si è trasformato in una bomba incandescente sul suo petto. La donna ha riportato ustioni di terzo grado al torace, dove i fuochi d'artificio le hanno sciolto la pelle, e ustioni di secondo grado alla mano.

"Mi sono bruciata la mano perché ho cercato di spegnere il fuoco – ha spiegato al DailyMail- Ero disperata. Il vestito mi si appiccicava al corpo". La donna è stata trasportata immediatamente all'ospedale Nossa Senhora dos Navegantes per cure di emergenza. "Mi hanno somministrato antidolorifici, antinfiammatori e antibiotici, oltre a indicazioni sulle cure necessarie" ha raccontato.