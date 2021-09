Alla Ferrero un premio di 2.200 euro a testa a tutti i dipendenti Azienda e sindacati hanno trovato un accordo: ai dipendenti di tutti gli stabilimenti Ferrero andranno premi da oltre 2mila euro lordi, che verranno erogati nella busta paga del mese di ottobre.

A cura di Davide Falcioni

La multinazionale del food Ferrero e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno raggiunto un accordo su un consistente premio ai dipendenti: nei giorni scorsi la direzione aziendale dell'azienda con sede ad Alba si è incontrata con le organizzazioni sindacali di Fai, Flai e Uila e con il coordinamento sindacale Ferrero, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per esaminare gli andamenti di mercato, le prospettive produttive aziendali, i programmi di investimento per gli stabilimenti e le unità aziendali italiane, le tendenze occupazionali nonché le iniziative previste dal vigente accordo integrativo aziendale. Azienda e sindacati hanno espresso piena soddisfazione per tutte le attività fatte a garanzia della tutela e sicurezza dei lavoratori. Sono poi stati analizzatigli andamenti gestionali aziendali e si è determinata la cifra del premio legato ad obiettivi per l’esercizio 2020-2021. L’importo massimo raggiungibile, per l’anno in corso, è di 2.320 euro lordi ed è determinato – spiega una nota dei sindacati – dall’andamento di due parametri: il risultato economico, unico per tutta l’azienda (che concorre a determinare il 30% del premio), e il risultato gestionale (70% del premio) legato all’andamento specifico di ogni stabilimento.

Ai dipendenti dello stabilimento di Alba andranno 2.201,99 euro lordi, ad aree e depositi 2.157,87 euro lordi, a Balvano 2.211,73 euro lordi, a Pozzuolo 2.220,39 euro lordi, a Sant’Angelo 2.325,85 euro lordi e agli staff 2.207,60 euro lordi. I premi in questione verranno erogati nella busta paga del mese di ottobre 2021 così come previsto dal vigente accordo integrativo aziendale. Azienda e organizzazioni sindacali hanno espresso congiuntamente piena soddisfazione per i risultati conseguiti e per la qualità e l’importanza dei progetti, degli investimenti e delle iniziative attuate in tutte le sedi aziendali, riconoscendo il ruolo strategico di consolidate e proficue relazioni industriali.