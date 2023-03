Alla cena di gala per le donne obbligo di tacchi di almeno 7 cm, polemiche: “Nessuna si è lamentata” “Da sei edizioni è richiesto un dress code elegante per la cena di gala, nelle passate edizioni chiedevamo anche 10 centimetri di tacco” e nessuna si è lamentata spiegano gli organizzatori.

A cura di Antonio Palma

“Nessuna si è mai lamentata, anzi nelle passate edizioni chiedevamo anche 10 centimetri di tacco”, così si sono giustificati gli organizzatori di “Bolle a Cena”, evento di gala organizzato nell’ambito della manifestazione “Bollicine in villa”, dopo le polemiche legate al dress code imposto quest’anno alle donne partecipanti e cioè l’obbligo di tacchi di almeno 7 centimetri.

La scelta non è passata inosservata suscitando polemiche sui social per uno dei tanti eventi organizzati nell’ambito della manifestazione “Bollicine in villa” in programma il prossimo aprile in Veneto in un locale a Trebaseleghe. Un evento molto esclusivo che rappresenta la Cena di Gala di tutta la kermesse, inframezzata da alcune esibizioni artistiche e premiazioni. Il tutto con soli 130 ospiti e vini ricercati accompagnati da ottime portate, in un’atmosfera di eleganza ed eccellenza presso una prestigiosa location storica che, secondo gli organizzatori, richiede un abbigliamento altrettanto adeguato.

Il fatto è che se agli uomini viene imposto solo un generico abito elegante, alle donne è imposta addirittura la misura minima del tacco. Dopo le polemiche e le accuse di sessismo, come spiega il Corriere del Veneto, gli organizzatori hanno cancellato la parte del dress code dagli annunci social ma difendono la loro scelta ricordano che del resto la serata è ormai già sold out.

“Da sei edizioni è richiesto un dress code elegante per la cena di gala, abito scuro per gli uomini, tacchi per le donne. Nessuna si è mai lamentata e anche in questa edizione abbiamo già il sold out” hanno spiegato infatti al giornale sicurando che, al pari del passate edizioni, anche quest’anno ci sono addetti alla sicurezza delegati proprio a misurare i tacchi delle donne all’ingresso del locale.