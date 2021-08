Alitalia, stop ai voli dal 15 ottobre: cosa deve fare chi ha già acquistato un biglietto Alitalia ha annunciato la cancellazione di tutti i voli dal 15 ottobre, quando inizierà a volare la nuova compagnia Ita che metterà in vendita i primi biglietti a partire dal 26 agosto. Per i clienti Alitalia che hanno già acquistato un volo con partenza dal 15 ottobre è prevista la sostituzione o il rimborso dei biglietti. Ecco come fare.

A cura di Chiara Ammendola

Alitalia ha annunciato la cancellazione di tutti i voli in partenza dal 15 ottobre, quando prenderà a volareItalia Trasporto Aereo, la nuova compagnia aerea di bandiera che inizierà a commercializzare le sue rotte attraverso il proprio sito www.itaspa.com. Ma c'è chi ha già acquistato un biglietto Alitalia con partenza dopo quella data, per questo attraverso un comunicato stampa Alitalia ha informato tutti i clienti su quali saranno le procedure per la gestione di quei biglietti.

Al fine di garantire la piena tutela dei consumatori infatti, verrà data la possibilità di sostituire il volo con un altro equivalente gestito dalla Compagnia entro il 14 ottobre, altrimenti chi vorrà, potrà scegliere di ricevere il rimborso integrale del biglietto acquistato con partenza post 15 ottobre. Tutti i clienti che hanno acquistato un biglietto con partenza post 15 ottobre avranno dunque due opzioni: il rimborso o la possibilità di sostituire il volo con un altro equivalente gestito dalla compagnia, ma dovranno farlo entro il 14 ottobre. I biglietti acquistato possono avere partenza e destinazione in tutto il mondo.

In caso di sostituzione il biglietto potrà essere cambiato attraverso il "rebooking" o "rerouting", come riportato da Corsera. Per il rebooking, ad esempio, il cliente che ha acquistato un biglietto chi ha comprato un volo di Alitalia con partenza il 10 ottobre e ritorno il 15 ottobre Milano-Palermo potrà anticipare gratuitamente il rientro a Milano al 14 ottobre (a seconda della disponibilità dei posti), ultimo giorno di operazioni della vecchia compagnia. Se avviene il "rerouting", cambiando quindi la destinazione, Alitalia non rimborserà la differenza tariffaria.