Alessandria, giovane 19enne muore accoltellato in stazione a Tortona: fermato un sospetto L'omicidio si è consumato poco dopo le 13 di oggi giovedì 30 gennaio nel piazzale davanti alla stazione dei treni di Tortona, in provincia di Alessandria. Il diciannovenne sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti. Fermato un sospetto, si cercano complici.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di 19 anni è morto accoltellato nel primissimo pomeriggio di oggi davanti alla stazione ferroviaria di Tortona, in provincia di Alessandria. I carabinieri hanno già fermato un sospetto che viene interrogato. L'omicidio si è consumato poco dopo le 13 di oggi giovedì 30 gennaio nel piazzale davanti alla stazione dei treni.

Per il giovane colpito sono stati inutili i successivi soccorsi da parte del personale sanitario accorso sul posto che ha provato a rianimarlo ma ha dovuto dichiararne il decesso poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo sarebbe rimasto coinvolto in un lite tra giovani al culmine della quale un altro ragazzo avrebbe estratto un coltello colpendolo a morte. Il diciannovenne sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti da arma bianca accasciandosi al suolo sanguinante.

Sul posto poco dopo sono accorsi i carabinieri della locale Compagnia e quelli del Comando provinciale di Alessandria che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Dai primissimi accertamenti, pare che nella lite sfociata poi in rissa siano state coinvolte almeno tre persone tra cui una che ha sferrato le coltellate mortali al 19enne.

La vittima è stata identificata come un giovane di nazionalità camerunense che da un paio di mesi era ospite di un centro di accoglienza ad Isola Sant'Antonio, non lontano da Tortona. Le indagini al momento sono in corso e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione l’accaduto e individuare eventuali altri responsabili.

Alcuni testimoni hanno raccontano al quotidiano Il Piccolo che il ragazzo era entrato in stazione ma si sarebbe accorto che qualcuno gli stava rubando il monopattino all'esterno e sarebbe intervenuto ma nella colluttazione sarebbe stato accoltellato.