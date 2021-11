Alessandria, agricoltore di 40 anni muore schiacciato da un trattore Ilie Cretan, un uomo di origini romene di circa 40 anni, è morto schiacciato dal trattore che si è ribaltato mentre stava lavorando in una zona impervia di Melazzo, nell’Alessandrino.

A cura di Davide Falcioni

Nuovo tragico incidente sul lavoro; Ilie Cretan, un uomo di origini romene di circa 40 anni, è morto schiacciato dal trattore che si è ribaltato mentre stava lavorando in una zona impervia di Melazzo, nell'Alessandrino. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri: stando a quanto accertato l'uomo – residente a Novi Ligure – si era recato sul posto per acquistare dei vecchi trattori; al momento di caricarli su un camion uno di questi si è ribaltato in un fosso finendo per schiacciarlo. Sarà compito degli inquirenti e tecnici Spresal chiarire l'esatta dinamica dell’incidente e verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali.

Nei primi 8 mesi del 2021 tre morti al giorno sul lavoro

Il 10 ottobre, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, l'Inail ha pubblicato un dossier sui primi otto mesi di quest'anno: in totale, da gennaio ad agosto, sono decedute 772 persone sul lavoro, più di tre al giorno. Le denunce di infortunio sul posto di lavoro sono aumentate rispetto all'anno scorso: in totale sono state 349.449, cioè 27 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Con la fine dello smart working è aumentato in particolar modo il numero di incidenti in itinere, ovvero lungo il tragitto tra casa e luogo di lavoro. Anche se è vero che i casi mortali sono in calo, l'Inail sottolinea che i dati vanno comunque analizzati con cautela perché, riferendosi al 2020, risultano comunque influenzati dalla pandemia di Covid. In altre parole, devono ancora essere conteggiati un numero rilevante di decessi da contagio.