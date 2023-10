Alessandra Ollari sparita da 3 mesi, sul cellulare la chiamata a un uomo misterioso prima della scomparsa Prima di sparire nel nulla, Alessandra Ollari avrebbe effettuato due telefonate sul proprio cellulare. La prima era indirizzata a un numero fisso, mentre la seconda era indirizzata a un amico misterioso memorizzato come “Stefano”. Il caso trattato durante la puntata della trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”

A cura di Gabriella Mazzeo

Sembra essere scomparsa nel nulla Alessandra Ollari, una donna di 53 anni schiva e riservata che da anni viveva a Parma con il compagno Ermete. Durante la puntata della trasmissione "Chi l'ha visto?", la giornalista Chiara Cazzaniga ha incontrato proprio il compagno della donna che dal 29 giugno non dà sue notizie. In città, così come nel quartiere in cui Ollari viveva, nessuno sembra ricordarsi di lei. La 53enne aveva smesso di frequentare le zie e le amiche dell'università dopo la morte della madre, avvenuta circa 10 anni fa.

Le cugine, che hanno iniziato a cercarla dopo la scomparsa, non credono all'allontanamento volontario. Alessandra non aveva mai presentato il suo compagno ai familiari e nessuno prima del 29 giugno, sapeva della relazione che la 53enne aveva da 15 anni con Ermete, nonostante la convivenza stabile.

La ricostruzione delle ultime ore prima della scomparsa

Nell'ultimo anno e mezzo, Ollari si era chiusa in casa e usciva solo per fare la spesa. L'ultima volta è stata proprio quella del 29 giugno, quando la donna ha portato a casa quanto acquistato ed è sparita nel nulla, senza portare con sé documenti, denaro o cellulare. Il direttore del supermercato dove la 53enne si recava di solito a fare la spesa, ha detto alla trasmissione Tv che nessuno ha mai chiesto di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio, confermando le informazioni fornite da Ermete.

L'uomo, infatti, ha dichiarato di essere stato il primo a denunciare la scomparsa e di aver spiegato alle forze dell'ordine che la donna era solita uscire al mattino per recarsi al supermercato.

Le accuse di una paziente psichiatrica

Ermete ha chiesto al programma Rai di indagare sulla scomparsa di Ollari. Durante le sue indagini, però, la giornalista ha raccolto anche una serie di sospetti sul fidanzato della donna .Secondo quanto raccontato dalla sorella di una paziente psichiatrica che avrebbe incontrato Ermete presso l'ospedale di Parma, l'uomo sarebbe affetto da problemi psichici e avrebbe inviato alla donna dei messaggi a sfondo sessuale. La paziente lo aveva definito "un predatore di donne con fragilità mentali e psicologiche".

Davanti alle telecamere della trasmissione Tv, l'uomo ha ribadito di non conoscere la paziente in questione e di non averla mai incontrata prima. Quello che emerge dal servizio, però, è che Ermete avesse avuto una relazione mentre conviveva con Ollari. "Io e Alessandra ci eravamo detti tutto quello che c'era da sapere – ha ribadito l'uomo al microfono -. Le avevo detto che tutto si risolve".

Il cellulare di Alessandra Ollari e le telefonate misteriose

Nel corso del lungo servizio sul caso, Ermete ha mostrato alla troupe televisiva il cellulare della 53enne, tenuto spento come il giorno della scomparsa. Prima di allontanarsi, Ollari avrebbe fatto due telefonate: una a un numero fisso, l'altra al numero di cellulare di un uomo memorizzato come Stefano. L'amico della 53enne, per ora sconosciuto, non ha mai risposto alle chiamate effettuate dalla troupe di "Chi l'ha visto?" durante l'intervista a casa di Ermete.

Dopo aver letto alcuni messaggi in cui la reporter gli chiedeva di parlare di Alessandra, avrebbe immediatamente bloccato il numero di cellulare. Secondo Ermete, Ollari non aveva amici o frequentazioni. "Se potessi metterci la mano sul fuoco – ha detto – ce la metterei. Anche perché Alessandra non usciva mai".

Da un anno e mezzo, infatti, la donna soffriva di depressione. Per il momento tutte le piste restano aperte: è possibile, infatti, che la donna si sia allontanata dopo aver saputo del presunto tradimento del compagno e che possa essersi tolta la vita. I familiari non credono all'ipotesi di una scomparsa programmata dalla 53enne e temono che possa esserle successo qualcosa.