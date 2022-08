Alberto Balocco e l’amico avevano cambiato strada per evitare il temporale, le loro bici intatte Quando il fulmine ha colpito e ucciso Alberto Balocco e Daniele Vigo i due erano a piedi e probabilmente stavano portando a mano le bici lungo la strada sterrata.

A cura di Antonio Palma

Erano saliti in bici verso il rifugio dell'Assietta, nelle Alpi piemontesi in provincia di Torino e dopo pranzo, al ritorno, per evitare un temporale che si era improvvisamente abbattuto in zona, all'ultimo minuto, Alberto Balocco e Daniele Vigo avrebbero deciso di cambiare strada e itinerario credendo di essere più al sicuro dal maltempo. Una decisione però che per l'imprenditore piemontese e il manager si è rivelata fatale perché un fulmine li ha colpiti in pieno uccidendoli venerdì pomeriggio proprio sulla strada del ritorno.

Un particolare, rivelato dal Corriere della Sera, che rende il tragico incidente ancora più sconcertante. Come hanno rivelato il testimone che ha lanciato l'allarme e gli stessi soccorritori giunti sul posto, la scena su quella lingua di sterrato era surreale perché il fulmine che ha ucciso l'amministratore delegato della Balocco e il suo amico non ha intaccato le bici elettriche che le vittime avevano affittato per la scalata. Le biciclette erano praticamente intatte, a parte una leggerissima bruciatura su uno dei manubri.

"Non ci siamo mai trovati davanti a una cosa del genere" hanno ammesso gli uomini del Soccorso alpino piemontese che per primi sono giunti sul posto senza però poter fare nulla per salvare l'imprenditore dolciario e l'amico che sono morti praticamente sul colpo.

Le due vittima, amanti delle due ruote, avevano raggiunto quota 2.500 metri e dovevano ritornare a prendere l’auto a valle. Per evitare i boschi, avrebbero deciso all'ultimo di cambiare itinerario facendo la stessa strada dell'andata. Dopo appena pochi chilometri, però, il fulmine li ha sorpresi allo scoperto e li ha folgorati, in quel momento erano a piedi e probabilmente stavano portando a mano le bici.

A segnalare la loro presenza un altro escursionista di passaggio, intorno alle 14, che ha trovato i loro corpi a terra folgorati, nonostante i soccorsi immediati, per Alberto Balocco e Daniele Vigo era ormai già tardi.