Alberobello, niente Tari per chi adotterà un cucciolo al canile comunale: l’iniziativa della giunta Adottando un cane nel canile comunale di Alberobello, i cittadini avranno diritto all’esenzione dalla Tari. La misura è già in atto, anche se il regolamento deve ancora essere approvato ufficialmente dal Consiglio Comunale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Adottando un cucciolo in canile sarà possibile usufruire dell'esenzione dalla Tari. Accade ad Alberobello, dove il Consiglio comunale ha già messo in atto il provvedimento nonostante il regolamento sia ancora da approvare.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale e del sindaco Francesco De Carlo è quello di aiutare le famiglie a risparmiare e di introdurre un nuovo componente in famiglia, incentivando così anche lo sfollamento dei canili. Il senso del provvedimento è quello di offrire una disponibilità economica alle famiglie che risparmieranno il denaro della tassa e potranno contare su maggiori risorse.

Un provvedimento simile a quello voluto dal comune di Alberobello era stato adottato in passato da altre cittadine. Nel 2018, infatti, Locorotondo aveva stabilito un'omonima esenzione, mentre nel 2016 era stata Bisceglie a introdurre sconti fino a 5mila euro sulle tasse comunali per chi adottava un cane.

Nel caso di Bisceglie, però, la norma prevedeva che tutti i cittadini in procinto di adottare un cane anziano (notoriamente più soggetti ad abbandono e anni di solitudine trascorsi nei canili) potessero giovare dello sconto sulle tasse. Ad Alberobello, invece, la misura prevede un'esenzione sulla Tari per tutti i residenti che si recheranno nel canile comunale per adottare un cucciolo.

Il provvedimento arriva giusto in tempo per l'estate, quando purtroppo il numero degli animali abbandonati in strada per le vacanze aumenta sensibilmente. Chi salverà un animale dalla solitudine, ha spiegato il comune, avrà diritto all'esenzione dalla tassa dei rifiuti . Il sindaco De Carlo si è detto "fermamente convinto che la misura possa giovare alle persone e ai cuccioli, pronti a trovare una famiglia amorevole che li accudisca per tutta la vita"