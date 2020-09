Albergatori a scuola per corsi anti-pedofili: l’iniziativa dell’Olanda contro lo sfruttamento

Il governo olandese ha lanciato una campagna che cerca di contrastare lo sfruttamento sessuale in luoghi come hotel, bar e ristoranti. I gestori di attività del settore alberghiero hanno già aderito all’iniziativa che consiste in una serie di corsi che offrono strumenti pratici per identificare i diversi fattori che indicano il rischio sfruttamento.