“Aiuto, papà picchia mamma”: bimba chiama i carabinieri che arrestano 39enne a Catania Una minore ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri perché il papà stava picchiando la madre: arrestato 39enne in flagranza di reato per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie.

A cura di Ida Artiaco

Ha visto il papà picchiare la mamma, ha preso il telefono e chiamato il 112 chiedendo aiuto. È successo in provincia di Catania, dove i carabinieri, allertati dalla giovane, si sono precipitati nell'abitazione della famiglia e hanno arrestato un uomo di 39 anni in flagranza di reato per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie sua coetanea.

"Venite, papà sta picchiando mamma", ha detto la figlia della coppia al telefono con la caserma dei carabinieri. Al loro arrivo i militari hanno sorpreso l'uomo mentre malmenava a mani nude la donna sdraiata a terra che si difendeva e l'hanno bloccato.

In casa c'erano anche due ragazzini in lacrime, compresa la minorenne che li aveva chiamati. Il 39enne è risultato positivo al test sul tasso alcolemico nel sangue. La mamma della bambina coraggiosa ha in seguito raccontato ai carabinieri di aver già denunciato il marito per i maltrattamenti in famiglia che avrebbe subito negli ultimi due anni.

La notte dell'ultima aggressione l'uomo avrebbe inveito contro la moglie e l'avrebbe picchiata costringendola a fuggire a piedi da casa. Il 39enne, tuttavia, sarebbe riuscito a raggiungerla e a riportarla con la forza in casa per poi continuare a aggredirla in presenza dei figli minorenni fino all'arrivo dei carabinieri.

L'uomo resta al momento a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto che venisse rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Lo scorso luglio una ragazzina di soli 15 anni, residente nel Bolognese, aveva salvato la madre dall’aggressione di suo padre. Ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento tempestivo di una volante, pregando i militari di raggiungerli al più presto: "Papà sta picchiando la mamma, vuole ucciderla".