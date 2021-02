Ha abusato sessualmente, più volte, di una paziente ricoverata nella struttura in cui lavorava. Per il reato di violenza sessuale è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Agrigento, un operatore sanitario di una struttura di riabilitazione convenzionata con l'Asp (Azienda sanitaria provinciale di Palermo).

A incastrarlo immagini videoregistrate delle violenze che hanno permesso di coglierlo in flagranza di reato. L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dal sostituto procuratore Paola Vetro, si avvalsa è avvalsa, infatti, di mezzi di ripresa audio-video che "hanno permesso di registrare altri e diversi episodi di violenza sessuale ancora all'esame degli inquirenti". Per ragioni di privacy le autorità hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla vicenda fino all'arresto, soprattutto a tutela della vittima. L'accusa, per il sanitario è di violenza sessuale.

Un altro caso di violenza sessuale ai danni di una paziente si è registrato a Latina, dove, il 26 gennaio scorso, un medico radiologo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su alcune pazienti minorenni e di esercizio abusivo della professione medica. A denunciarlo, a dicembre, 2020 era stata una vittima 17enne. Dopo l'arresto, l’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica della provincia di Latina, ha richiesto alla Procura della Repubblica gli atti relativi al procedimento per valutare la sua sospensione dall’albo professionale, provvedimento che dovrebbe essere adottato nei prossimi giorni anche dalla Azienda sanitaria locale.