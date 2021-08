Agrigento, bimbo in vacanza con la famiglia scappa dal camper dei genitori e viene investito: è grave Un bimbo di appena 4 anni si è allontanato dal camper dei genitori approfittando di un loro momento di distrazione. Ha poi attraversato la strada da solo e una Mercedes di passaggio lo ha investito. Accade ad Agrigento, dove la coppia di turisti tedeschi aveva deciso di venire in vacanza. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bambino di appena 4 anni, figlio di una coppia di turisti tedeschi, si è allontanato dal camper in un momento di distrazione dei genitori nei pressi della Valle dei Templi di Agrigento. Il piccolo ha attraversato la strada da solo, venendo così investito da una Mercedes di passaggio. Le sue condizioni sono attualmente gravissime.

Secondo le prime ricostruzioni dell'episodio, il bimbo si trovava in vacanza con la famiglia e ha lasciato il camper mentre i genitori erano distratti. Si è poi allontanato per diversi metri, attraversando la strada completamente da solo. Nel traffico, il piccolo di 4 anni è stato investito in pieno dall'automobile guidato da una giovane donna. Il minore è stato poi colto da un'improvvisa crisi respiratoria e l'elisoccorso del 118, intervenuto tempestivamente, lo ha trasportato in ospedale.

La donna alla guida della Mercedes ha subito arrestato la marcia per offrire i primi soccorsi. Proprio lei ha chiamato il 118 e poi il numero unico di emergenza 112. La conducente è stata accanto al bambino fino all'arrivo del personale medico che lo ha trasportato poi in ospedale. La donna, sconvolta, ha continuato a ripetere al personale di non aver visto il piccolo che attraversava la strada. Distrutti anche i genitori, informati immediatamente dell'accaduto. I due hanno raggiunto l'ospedale per stare accanto al bambino, attualmente ricoverato. I medici mantengono il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, che comunque restano preoccupanti. Sono in attesa i familiari che alle autorità hanno detto di non aver visto il bambino, lasciandolo solo per un breve attimo di distrazione. Una vera e propria tragedia, secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine. La famiglia aveva deciso di venire in vacanza in Italia progettando un itinerario interamente "on the road".