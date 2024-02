Agricoltori non si fermano: nel weekend proteste in tutta Italia, bloccato il confine Belgio-Olanda Oggi le proteste degli agricoltori in Belgio si sono spostate verso l’Olanda mentre in Italia i cortei continuano con modalità differenti da città a città. Nel weekend annunciate proteste in tutta Italia, da nord a sud, in particolare ai caselli autostradali dove sono attesi centinaia di trattori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La protesa degli agricoltori non si ferma, nuove manifestazioni, cortei e sit-in in tutta Italia, da nord a sud, ma anche nel resto dell’Europa dove oggi i trattori hanno bloccato i valichi di confine tra Belgio e Olanda. Dopo una giornata campale durante la quale agricoltori e allevatori hanno assediato Bruxelles e i palazzi che rappresentano le istituzioni Ue e in Italia hanno sfilato persino per il centro di Milano, oggi le proteste in Belgio si sono spostate verso l’Olanda mentre in Italia i presidi continuano con modalità differenti da città a città.

Oggi nel nostro Paese agricoltori e allevatori stanno manifestando ancora al varco Dogana del porto di Cagliari, dove è la terza notte di fila per agricoltori e pastori sardi, mentre per le strade di Ragusa, in Sicilia, i trattori di sono mossi in corteo trasportando una finta mucca all’interno di una bara. Quarto giorno di proteste anche all'uscita del casello autostradale dell’A1 Valdichiana a Bettolle, in provincia di Siena, dove il traffico è stato già bloccato dal corteo di trattori.

Trattori bloccano valichi tra Belgio e Paesi Bassi

Nonostante le rassicurazioni della commissione europea e i primi passi indietro con lo stop ai limiti alle coltivazioni, in Europa oggi gli agricoltori hanno bloccato diversi valichi di frontiera tra Belgio e Paesi Bassi. Nelle Fiandre in particolare vengono segnalati blocchi su vari arterie principali come la A12, sulla E19 e sulla E34 che hanno mandato in tilt la circolazione. Diversi caselli autostradali nei Paesi Bassi sono chiusi in entrata e in uscita. I media locali hanno riferito che ai manifestanti provenienti dal Belgio si sono uniti alcuni agricoltori olandesi. Alcuni blocchi vengono registrati anche in Vallonia mentre è rientrata la protesta nella capitale belga. Si moltiplicano invece i blocchi ai centri di distribuzione dei supermercati. Le azioni più pesanti si registrano in diversi depositi sparsi per il Paese delle grandi catene Colruyt, Delhaize e Lidl.

Weekend di proteste degli agricoltori in tutta Italia

La mobilitazione andrà avanti anche nei prossimi giorni con manifestazioni e cortei già annunciati sia in Italia sia in Europa. Nel nostro Paese continueranno i blocchi nelle zone dove sono stati allestiti i presidi degli agricoltori come appunto in Sardegna, in Lombardia e in vari caselli autostradali della A1 tra Lazio, Toscana e Umbria. Sono stati già annunciati però nuovi sit-in in altri importanti svincoli autostradali come in Campania. Nel weekend ad esempio sono attesi 400 trattori al casello autostradale A1 Valdichiana e proteste al casello autostradale dell'A1 di Santa Maria Capua Vetere, a Caserta. Tutto questo in attesa di un incontro con i vertici delle istituzioni nazionali ed europee.

Tajani: “Condannare le violenze ma ascoltare gli agricoltori”

"Non puoi occuparti di una stalla se non sai come funziona una stalla" lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla protesta dei trattori in corso. Se a Bruxelles "fossero stati sensibili ai temi veri, non ci sarebbero stati centinaia di trattori oggi in piazza a Bruxelles", ha spiegato. "La violenza è sempre da condannare, ma bisogna evitare di esasperare settori dell'economia. Si sacrifica l'uomo e il lavoro in nome del nuovo panteismo" in difesa del clima, ha quindi affermato il vicepremier Tajani. "Non si può sacrificare l'uomo in nome di una nuova ideologia. Non servono ciarlatani ma solo persone che promettono ciò che si può fare".