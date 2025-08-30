Agricoltore di 21 anni muore schiacciato dal trattore: tragedia a Foggia

Un agricoltore di 21 anni originario del Mali è morto il 28 agosto nel Foggiano, schiacciato dal trattore che stava guidando sulla provinciale 91. Inutili i soccorsi allertati dagli agricoltori della zona. Sulle dinamiche dell’incidente indagano le Forze dell’Ordine.

Aveva solo 21 anni l'agricoltore morto nel Foggiano schiacciato dal trattore che stava guidando. È successo lungo la strada provinciale 91, che collega Cerignola ad altri centri abitati nella zona dell'Ofanto, zona rurale della Provincia di Foggia. La vittima è un giovane proveniente dalla Repubblica del Mali, nell'Africa Centrale.

L'incidente è avvenuto il 28 agosto e a dare l'allarme sono stati gli agricoltori presenti in zona che hanno allertato il 188. All'arrivo sul posto, però, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Per liberare il corpo dal mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, il 21enne stava guidando il trattore quando questo si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. La dinamica esatta di quanto accaduto, così come le cause che hanno portato all'incidente, verranno vagliate dalle Forze dell'Ordine. Insieme al personale del 118 sono stati allertato anche gli agenti della polizia locale di Cerignola, anche loro presenti sulla provinciale 91.

Secondo gli ultimi dati diffusi da Coldiretti Puglia nel 2023, il 10% del totale nazionale dei lavoratori agricoli non comunitari viene occupato in Puglia a lavorare al Made in Italy.

