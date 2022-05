Afa e caldo estivo, weekend rovente con anticiclone Hannibal: il meteo di sabato e domenica Le previsioni meteo del weekend: afa e caldo estivo sull’Italia, con l’anticiclone “Hannibal” alla sua massima potenza. Ma dalla prossima settimana cambia tutto.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo confermano che sarà un weekend rovente, con temperature ben al di sopra della media stagionale. Un sabato e domenica estivi, con sole e afa e con l’anticiclone “Hannibal” alla sua massima potenza. Ma non durerà molto: la prossima settimana, infatti, secondo gli esperti meteo potrebbero ribaltarsi le condizioni con l’ingresso di una perturbazione atlantica che porterà temporali sparsi e instabilità da Nord a Sud. Ma andiamo con ordine.

Previsioni meteo sabato e domenica

Picco del caldo oggi al Nord-Italia, con valori eccezionali per il periodo e isolati temporali di calore sulle Alpi. Sole e caldo estivo anche al Centro-Italia e al Sud. Domenica 22 maggio sarà un’altra giornata “estiva” sulla penisola: al Nord ancora sole con valori eccezionali per il periodo ma con parziale aumento delle nubi al Nord-Est. Al Centro e al Sud sole e caldo estivo.

Temporali dalla prossima settimana

Dopo il weekend estivo, le condizioni meteo cambieranno. A spiegarlo gli esperti del sito ilmeteo.it secondo cui mentre sull'Italia è presente un'onda anticiclonica, ad est avviene l'opposto con una discesa di aria polare che sta mantenendo valori decisamente sotto la media in Turchia, Ucraina e localmente in Grecia. La prossima settimana potrebbe arrivare un drastico cambiamento sull'Italia: in particolare da martedì potrebbe arrivare un nucleo di aria polare in discesa dal nord-ovest europeo con temporali anche forti e un calo delle temperature. Lunedì sarà una giornata con ancora tanto caldo e afa, ma con i primi temporali diffusi sulle Alpi, poi da martedì possibile ingresso di una perturbazione atlantica al nord con temporali sparsi e tempo instabile da nord a sud almeno fino a venerdì.